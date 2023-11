NBA: Sixers sorprendieron a los Celtics y sumaron su sexta victoria seguida. Hubo más

Básquetbol

No los para nadie

Los Philadelphia 76ers dieron un golpe en la mesa este miércoles ante los Boston Celtics al ganar su sexto partido consecutivo y tomar el mando del Este de la NBA, en una jornada en la que los Phoenix Suns se salvaron en la prórroga en la visita a los Chicago Bulls, en el debut de Bradley Beal.

Además, los Dallas Mavericks, del esloveno Luka Doncic, cayeron en casa ante los Toronto Raptors y el griego Giannis Antetokounmpo fue expulsado por doble técnica en la trabajada victoria de los Milwaukee Bucks ante los Detroit Pistons por provocar presuntamente a un rival tras un mate.

76ERS 106 - CELTICS 103

Los 76ers van en serio. En un choque de titanes contra los todopoderosos Celtics, impusieron la ley de Philadelphia con un doble doble de 27 puntos y diez rebotes de Joel Embiid y 25 puntos de Tyrese Maxey. Los Celtics, que habían arrancado el año con cinco victorias de cinco, perdieron hace dos días en la prórroga contra los Timberwolves y cayeron pese a los 29 puntos del letón Kristaps Porzingis. Jayson Tatum no pasó de los 16 puntos, Jrue Holiday metió doce, y Jaylen Brown, once.

BULLS 115 - SUNS 117

El bosnio Jusuf Nurkic rescató a los Suns en la visita a los Bulls, con un robo al montenegrino Nikola Vucevic y la canasta decisiva con siete segundos por jugar en la prórroga para el triunfo por 116-115 de los de Arizona en el United Center.

A la espera del regreso de Devin Booker, que dio muestra de un buen estado de forma en un entrenamiento realizado en los prolegómenos del partido, los Suns pudieron contar con 25 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias de Kevin Durant, un triple doble rozado por Nurkic, con 25 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias, y con un aliado inesperado: Grayson Allen (26 puntos y 8 triples). Debutó además Bradley Beal, recuperado tras sus problemas de espalda, con 13 puntos.

NUGGETS 108 - WARRIORS 105

Los Nuggets (8-1) no podrán contar hasta fin de mes con Jamal Murray por lesión, pero Nikola Jokic sostuvo a su equipo con 35 puntos, 13 rebotes, cinco asistencias y tres robos en el trabajado triunfo sobre los Warriors. El equipo de la Bahía perdió su tercer partido del año pese a los 23 puntos y seis triples de Steph Curry, que lleva al menos cuatro tiros de tres puntos anotados por partido desde el comienzo de la temporada.

BUCKS 120 - PISTONS 118

Damian Lillard firmó 18 de sus 34 puntos en un cuarto período estelar de los Bucks, que remontaron diez puntos de desventaja con seis minutos por jugar para imponer su ley a tiempo contra los Pistons. El griego Giannis Antetokounmpo fue expulsado con nueve minutos por jugar en el tercer período por haber supuestamente encarado a un rival tras un potente mate. El doble MVP se enfureció por la decisión y protestó con fuerza. Llevaba 15 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias en 21 minutos.

MAVERICKS 116 - RAPTORS 127

Ante la mirada del 'quarterback' de la NFL Patrick Mahomes, los Mavericks cayeron en casa ante los Raptors, liderados por 31 puntos y doce rebotes de Pascal Siakam, en una noche en la que el esloveno Luka Doncic logró 31 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. Los Mavs, en los que Kyrie Irving metió 22 puntos, perdieron su segundo partido del año, el primero en casa.

KNICKS 126 - SPURS 105

Los Spurs se atascaron tras la doble victoria consecutiva contra los Suns. La del Madison Square Garden es su tercera derrota seguida, en un partido en el que el francés Victor Wembanyama no pasó de los 14 puntos, nueve rebotes y dos asistencias.Los Knicks se repusieron con una gran actuación grupal. Jalen Brunson (25 puntos), RJ Barrett (24), Julius Randle (23 y 16 rebotes) e Immanuel Quickley (19 saliendo del banquillo) enseñaron el camino a los neoyorquinos.

NETS 100 - CLIPPERS 93

Lonnie Walker dirigió con 21 puntos saliendo del banquillo a un grupo de cinco jugadores de los Nets por encima de los diez puntos y guió la victoria de los Nets contra los Clippers de Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook y James Harden. Los angelinos llevan tres derrotas consecutivas, dos de ellas con su cuarteto estelar en pista. Paul George fue el mejor con 24 puntos, Kawhi metió 17, mientras que Westbrook, con trece, y Harden, con doce, no brillaron.

ROCKETS 128 - LAKERS 104

Sin Anthony Davis, de baja por lesión, los Lakers sucumbieron ante el ímpetu de los Rockets de Ime Udoka. Jalen Green, con 28 puntos, lideró a unos texanos que tiraron con el 54 % de acierto. LeBron metió 18 puntos en 27 minutos en pista y el máximo anotador de los Lakers fue Rui Hachimura con 24 puntos saliendo del banquillo.

GRIZZLIES 102 - HEAT 108

Con un doble doble de 30 puntos y once rebotes de Bam Adebayo, y 17 puntos, once rebotes y nueve asistencias de Kyle Lowry, los Heat sumaron ante unos Grizzlies en crisis su primera victoria del año fuera de casa. El español Santi Aldama aportó 12 puntos, ocho rebotes y dos robos en los Grizzlies, que solo ganaron un partido de nueve este año en un nuevo encuentro en el que no pudieron contar con su estrella Ja Morant, sancionado.

TIMBERWOLVES 122 - PELICANS 101

Tras doblegar a los Celtics, los Wolves mantuvieron su gran momento de forma y ganaron con autoridad a los Pelicans con 26 puntos de Anthony Edwards, 23 del dominicano Karl Anthony Towns y un doble doble de 17 y 21 rebotes del francés Rudy Gobert.

THUNDER 128 - CAVALIERS 120

No dejan de soñar los Thunder, impulsados por 43 puntos y 15 de 22 en tiros del canadiense Shai Gilgeous Alexander. Sus ambiciones pasan por las manos de su estrella, un líder que les llevó de la mano en un arranque de cinco victorias y tres derrotas. En los Cavaliers, todavía sin el español Ricky Rubio, de baja por razones personales, Caris Levert metió 29 puntos saliendo del banquillo.

PACERS 134 - JAZZ 118

Tras endosar 152 puntos en casa a los Spurs, los Pacers impusieron su ley ante unos Jazz en crisis, que sufrieron su cuarta derrota consecutiva y solo ganaron dos partidos de ocho. Aaron Nesmith, con 24 puntos saliendo del banquillo, Bennedict Mathurin y Myles Turner, con 22 cada uno, dirigieron la victoria.

HORNETS 116 - WIZARDS 132

Los 33 puntos de Kyle Kuzma y la contundente aportación del banquillo, con 72 puntos por los 23 de los Hornets, iluminaron el triunfo de los Wizards en Charlotte. LaMelo Ball, con 34 puntos, se quedó sólo en los Hornets. Los Wizards zanjaron una racha de cuatro derrotas seguidas y alcanzaron a Charlotte, con un modesto balance de 2-5.

Clasificaciones

Conferencia Este

1. Philadelphia 76ers 6-1

2. Milwaukee Bucks 5-2

3. Boston Celtics 5-2

4. Indiana Pacers 5-3

5. Atlanta Hawks 4-3

6. Orlando Magic 4-3

7. Brooklyn Nets 4-4

8. Miami Heat 4-4

9. New York Knicks 4-4

10. Toronto Raptors 4-4

11. Cleveland Cavaliers 3-5

12. Chicago Bulls 3-6

13. Washington Wizards 2-5

14. Charlotte Hornets 2-5

15. Detroit Pistons 2-7

Conferencia Oeste

1. Denver Nuggets 8-1

2. Dallas Mavericks 6-2

3. Minnesota Timberwolves 5-2

4. Golden State Warriors 6-3

5. Oklahoma City Thunder 5-3

6. Houston Rockets 4-3

7. Phoenix Suns 4-4

8. New Orleans Pelicans 4-4

9. Los Ángeles Clippers 3-4

10. Portland Trail Blazers 3-4

11. San Antonio Spurs 3-5

12. Los Ángeles Lakers 3-5

13. Sacramento Kings 2-4

14. Utah Jazz 2-7

15. Memphis Grizzlies 1-7

