NBA: Luka Doncic hizo historia al anotar 73 puntos; Devin Booker hizo 62, pero Suns perdió

El esloveno Luka Doncic sacudió este viernes a la NBA con una monumental actuación de 73 puntos en el triunfo de los Dallas Mavericks en el campo de los Atlanta Hawks, una marca que eclipsó otra explosión anotadora, la de Devin Booker, con 62 puntos en la derrota de los Phoenix Suns en Indiana.

HAWKS 143 - MAVERICKS 148

Doncic firmó el nuevo récord de puntos en la historia de los Mavericks y la cuarta mejor actuación de toda la historia en la NBA después de Wilt Chamberlain (100 puntos), Kobe Bryant (81), y de nuevo Chamberlain (78).

Ante los Hawks, Doncic conectó 25 de sus 33 tiros de campo, con ocho de trece en triples, a los que añadió diez rebotes y siete asistencias. La anterior mejor marca de la carrera de Doncic era de 60 puntos, anotados en diciembre de 2022 contra los New York Knicks.

El esloveno, de 24 años, anotó 18 puntos en el primer período (8 de 11 en tiros de campo), 23 en el segundo (8 de 10), 16 en el tercero (4 de 4), y 16 en el cuarto (5 de 7).

