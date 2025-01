NBA: Los Pacers cortaron la racha de los Cavaliers y los Thunder ganaron por 39

Básquetbol

Tras 12 victorias consecutivas, los Cleveland Cavaliers cayeron este domingo ante unos Indiana Pacers sensacionales, mientras que los Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics no fallaron, pero sellaron sus respectivos triunfos con sensaciones muy diferentes.



CAVALIERS 93 - PACERS 108



Los Cavaliers (33-5) llevaban un contundente balance de 20-1 en su cancha, pero este domingo no pudieron con unos Pacers (22-18) que asaltaron Cleveland y que atraviesan un gran momento con seis triunfos consecutivos.



Los líderes del Este fueron ganando por 15 puntos en el tercer cuarto (60-45 con 9.40 en el reloj) pero a partir de ahí fue una auténtica exhibición de Indiana, que cerró el encuentro con un monumental 33-63 (el tercer cuarto fue para los visitantes con un incontestable 18-37).



La hazaña de los Pacers tiene aún más mérito dado que su estrella Tyrese Haliburton no pudo disputar la segunda mitad por molestias en los isquiotibiales. Aun así, Indiana tuvo a seis jugadores en dobles dígitos de anotación incluyendo a Andrew Nembhard (19 puntos), Myles Turner (15 tantos y 10 rebotes) y Pascal Siakam (18).



Muy desacertados con un 39,8 % en tiros de campo y un 26,8 % en triples, los Cavaliers no contaron con las versiones más precisas de Darius Garland (20 puntos con 7/16 en tiros de campo) y Donovan Mitchell (19 puntos con 7/17). Evan Mobley sumó 16 unidades y 12 rebotes y Jarrett Allen aportó 11.



CELTICS 120 - PELICANS 119



Con muchísimos más apuros de los previstos ante el colista del Oeste, los Celtics (28-11) tuvieron que sudar hasta los últimos segundos pero finalmente certificaron la victoria y tomaron algo de oxígeno tras haber perdido dos de sus últimos tres partidos.



CJ McCollum falló el tiro que le habría dado la victoria a los Pelicans (8-32) después de que los Celtics cometieran varios errores garrafales en la recta final.



Jayson Tatum se echó a los de verde a la espalda con 38 puntos y 11 rebotes. Le acompañaron Kristaps Porzingis (19 puntos y 11 rebotes) y Jaylen Brown (16).



Trey Murphy (30 puntos) y Dejounte Murray (26 tantos, nueve rebotes y ocho asistencias) estuvieron a punto de darle una noche memorable a Nueva Orleans en la pista de los actuales campeones de la NBA.



WIZARDS 95 - THUNDER 136



Frente al tropiezo de los Cavaliers y el sufrimiento de los Celtics, los Thunder, líderes del Oeste con registro 32-6, solventaron con una paliza su visita a los Wizards (6-31, últimos del Este).



Shai Gilgeous-Alexander firmó 27 puntos con un flojo 5/17 en tiros de campo pero con un 16/17 desde la línea de libres. También logró siete rebotes y no tuvo que jugar el cuarto periodo. Aaron Wiggins (23 puntos y nueve rebotes) fue uno de los siete jugadores de Oklahoma que superaron los 10 tantos.



Corey Kispert (17 unidades) fue de lo poco rescatable de unos Wizards hundidos con seis derrotas seguidas.



BULLS 119 - KINGS 124



Con un impresionante balance de 7-1 desde que despidieron a Mike Brown y llegó Doug Christie a la dirección técnica, los Kings (20-19) se metieron de nuevo en la pelea por la postemporada en el Oeste tras sumar en Chicago su séptimo triunfo seguido.



Domantas Sabonis quedó a las puertas del triple-doble con 22 puntos (8/11 en tiros), 16 rebotes y ocho asistencias. Además, De'Aaron Fox, que se había perdido los últimos tres partidos, regresó con 26 unidades y 9 rebotes y Malik Monk también acarició el triple-doble (18 tantos, ocho rebotes y nueve asistencias).



En los Bulls (18-21), Zach LaVine fue el referente con 36 puntos y 10 rebotes.



MAVERICKS 101 - NUGGETS 112



Sin los lesionados Luka Doncic y Kyrie Irving, los Mavericks (22-17) ganaban por 86-67 (+19) en el ecuador del tercer cuarto pero finalmente se dejaron remontar el partido ante los Nuggets (23-15), que de ahí a la conclusión encuentro sacudieron a los texanos con un brutal parcial de 15-45.



En un partido de rachas para unos y otros, Nikola Jokic y Russell Westbrook rozaron el triple-doble: 19 puntos, 18 rebotes y nueve asistencias aportó el pívot serbio y 21 puntos, 10 rebotes y siete asistencias registró el base. Aaron Gordon (13 puntos) regresó tras más de dos semanas y lideró a una gran segunda unidad de los Nuggets, que llevan tres triunfos seguidos.



Klay Thompson (25 puntos con 6/13 en triples), Naji Marshall (16 tantos) y Spencer Dinwiddie (16 puntos y 10 asistencias) marcaron el ritmo de los Mavericks, que tendrán opción de revancha este martes recibiendo de nuevo a los Nuggets.



KNICKS 140 - BUCKS 106



Tras una derrota en casa y ante los Thunder hace dos días, los Knicks (26-14) se reivindicaron y barrieron a los Bucks por (20-17) con dos actuaciones estelares de Jalen Brunson (44 puntos y seis asistencias en solo 29 minutos) y el dominicano Karl-Anthony Towns (30 puntos y 18 rebotes). Con sus dos figuras al frente, los neoyorquinos metieron el 58 % de sus tiros de campo y el 43,9 % de sus triples (18 de 41).



Giannis Antetokounmpo (24 puntos y 13 rebotes) y Damian Lillard (22 puntos) fueron los máximos anotadores de Milwaukee, que había ganado sus últimos tres encuentros.



En el resto de duelos de la jornada, los Orlando Magic derrotaron a los Philadelphia 76ers (104-99), los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández cayeron en la prórroga ante los Utah Jazz (112-111) y los Phoenix Suns se impusieron a los Charlotte Hornets (120-113).

EFE / FútbolUy