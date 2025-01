NBA: Los Lakers vencieron a los Heat de atrás y los últimos campeones cayeron en Toronto

Básquetbol

LAKERS 117 - HEAT 108



Seis jugadores (incluyendo todos los del quinteto titular) sumaron 10 o más puntos para los Lakers (21-17), que habían perdido sus últimos tres encuentros pero que esta noche fundieron a Miami en la segunda mitad con un parcial de 63-42.



LeBron James (22 puntos y nueve asistencias), Anthony Davis (22 puntos y 11 rebotes) y Rui Hachimura (23 puntos y ocho rebotes) encabezaron a los angelinos, que lograron 23 tantos a partir de las 20 pérdidas de sus rivales.



Tyler Herro (34 puntos con 7/12 en triples) no pudo evitar la derrota de unos Heat (20-19) en los que Jimmy Butler continúa suspendido y busca nuevo equipo lejos de Miami.



RAPTORS 110 - CELTICS 97



Acostumbrados a volar la temporada pasada hasta conquistar el título, los Celtics (28-12) son ahora un manojo de nervios y dudas con solo dos victorias en sus últimos cinco partidos.



Lo peor son las sensaciones que deja el equipo de verde, especialmente este miércoles ante un rival tan flojo como los Raptors (10-31), y la impresión de que están en estos momentos muy lejos de los Cleveland Cavaliers (34-5).



RJ Barrett rozó el triple-doble para los canadienses con 22 unidades, 10 rebotes y ocho asistencias. Payton Pritchard (20 tantos) fue el máximo anotador de unos Celtics con dos grises versiones de Jayson Tatum (16 puntos con 5/15 en tiros de campo, 10 rebotes y siete asistencias) y Jaylen Brown (10 puntos con 4/16 en tiros y siete rebotes).



CLIPPERS 126 - NETS 67



Con un descomunal margen de -59, los Nets que entrena el técnico español Jordi Fernández sufrieron la derrota más abultada en la historia de la franquicia. El anterior registro era de -52 en un duelo contra los Rockets en 1978.



Además, esta es la derrota más amplia de esta campaña de la NBA y los 67 puntos de Brooklyn suponen la cantidad más baja de un equipo en la temporada 2024/25.



Los Nets (14-27), con múltiples bajas, están absolutamente centrados en la reconstrucción de su proyecto y en acumular derrotas para tener la mejor posición posible en el próximo draft, por lo que perder partidos no es especialmente dramático para los de Fernández de aquí al final del certamen.



Kawhi Leonard (23 puntos) y James Harden (21 puntos y 11 asistencias) no llegaron a 24 minutos en los Clippers (22-17). Solo dos jugadores neoyorquinos lograron dobles dígitos de anotación: Jalen Wilson (16 puntos) y Day'Ron Sharpe (12 puntos y 14 rebotes).



El encuentro cerró el primer cuarto en tablas (21-21), pero en los tres periodos restantes los Clippers trituraron a los Nets por un demoledor 105-46.



SPURS 115 - GRIZZLIES 129



Ja Morant sumó 21 puntos (9/13 en tiros) y 12 asistencias además de una volcada espectacular sobre Victor Wembanyama que no valió porque el silbato de los árbitros había sonado antes. En los Grizzlies (26-15) también brilló el español Santi Aldama con 20 puntos (9/15 en tiros de campo) y 10 rebotes saliendo con mucha fuerza desde la banca.



Wembanyama acabó con 13 puntos, 12 rebotes y ocho tapones pero con un triste 5/19 en lanzamientos. Los Spurs (19-20) buscaran venganza este viernes, cuando vuelvan a verse las caras con los Grizzlies



SIXERS 119 - KNICKS 125



Hasta la prórroga tuvieron que llegar los Knicks (27-15) para rendir a unos Sixers (15-24) todavía sin Joel Embiid, que acumulan cuatro derrotas seguidas y que, fuera del play-in del Este, empiezan ahora una gira de tres partidos en cuatro días visitando a Indiana, Milwaukee y Denver.



Jalen Brunson lideró con 38 puntos (14/22 en tiros de campo) a unos Knicks sin el dominicano Karl-Anthony Towns pero con un triple-doble de Josh Hart (10 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias) y con 23 puntos de Mikal Bridges



En los Sixers, meritorios en su esfuerzo ante los Knicks pero sin suerte en esta campaña, Tyrese Maxey (33 puntos, seis rebotes y seis asistencias) y Paul George (26 puntos y seis asistencias) se pusieron al frente.



TIMBERWOLVES 115 - WARRIORS 116



Tuvieron que sudar hasta el último suspiro pese a que en el primer cuarto llegaron a ir ganando por 24 puntos, pero los Warriors (20-20) asaltaron Mineápolis tras un desenlace muy apretado gracias a 31 puntos, 7/12 en triples y ocho asistencias de Stephen Curry.



Anthony Edwards (28 puntos y ocho rebotes) y Donte DiVincenzo (28 puntos con 6/12 en triples) comandaron a unos Wolves (21-19) que murieron en la orilla.



PELICANS 119 - MAVERICKS 116



Los árbitros se comieron un tapón ilegal de Trey Murphy a Spencer Dinwiddie, que le habría dado la ventaja a los Mavericks en los últimos segundos del partido, y los Pelicans se llevaron el triunfo en un duelo marcado por las bajas: Luka Doncic, Kyrie Irving y Dereck Lively en Dallas y Zion Williamson y Brandon Ingram en Nueva Orleans.



Esta es la tercera derrota seguida de unos Mavericks (22-19) que tuvieron como referente a Daniel Gafford (27 puntos y 12 rebotes). En los Pelicans (10-32), los mejores fueron Dejounte Murray (30 puntos, siete rebotes y siete asistencias) y Murphy (24 puntos y 10 rebotes).



NUGGETS 108 - ROCKETS 128



Cinco triunfos consecutivos llevan estos Rockets (27-12) que hacen cada vez más ruido en el Oeste y que en Denver disfrutaron de un Jalen Green con 34 puntos y un 6/10 en triples. Alperen Sengun acarició el triple-doble (20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias) en unos Rockets que ya iban ganando por 23 poco antes del descanso.



Sin Nikola Jokic ni Aaron Gordon, los Nuggets (24-16) se dejaron guiar por Jamal Murray y Christian Braun con 22 tantos por cabeza.



En el resto de partidos de la jornada, los Charlotte Hornets doblegaron a los Utah Jazz (112-117), los Milwaukee Bucks se deshicieron de los Orlando Magic (122-93) y los Chicago Bulls cayeron frente a los Atlanta Hawks (94-110).

