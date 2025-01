NBA: Los Clippers volvieron a vencer a los Lakers en el derbi angelino. Hubo más partidos

Básquetbol

Los Ángeles Clippers se llevaron este domingo el primer derbi angelino contra los Lakers disputado en el Intuit Dome, en una jornada de la NBA en la que Shai Gilgeous Alexander llevó de la mano a los Oklahoma City Thunder, cada vez más cómodos en el liderazgo del Oeste, y el serbio Nikola Jokic dirigió a los Denver Nuggets con su 17º triple doble de la temporada.



CLIPPERS 116 - LAKERS 102



El Intuit Dome, el estadio de 2.000 millones de dólares que los Clippers estrenaron este año, albergó su primer derbi angelino y los locales tumbaron a los Lakers por 13ª vez en los últimos 16 enfrentamientos.



Ivica Zubac firmó un doble doble de 21 puntos y 19 rebotes, Norman Powell metió 22 tantos, James Harden aportó 21 unidades y 12 asistencias y Kawhi Leonard brilló con 19 puntos en 27 minutos para los Clippers.



Los Lakers se rindieron pese a los 25 tantos y 11 asistencias de LeBron James, que al acabar el partido felicitó a Zubac por su gran actuación. Anthony Davis logró un doble-doble de 16-10.



THUNDER 127 - NETS 101



Shai Gilgeous Alexander lideró la victoria de los Thunder, líderes del Oeste con un balance de 35 victorias y siete derrotas, con un doble doble de 27 puntos y 10 asistencias.



El equipo de Oklahoma City dominó el partido desde el comienzo y llevaba ya 20 tantos de ventaja tras el primer período. Los dirigidos por Mark Daigneault llegaron a tener 29 de margen contra unos Nets que nunca estuvieron arriba en el marcador.

Los Thunder siguen volando pese a las ausencias de Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein y Jalen Williams, y su entrenador se aseguró con este triunfo ser el director técnico de uno de los cuatro equipos que disputarán el All-Star Game el próximo 16 de febrero en San Francisco.



HEAT 128 - SPURS 107



Los Heat arrollaron a los Spurs impulsados por los 25 puntos del novato Kel’el Ware, en el último partido de los texanos antes de su viaje a París para un doble enfrentamiento correspondiente a la temporada regular contra los Indiana Pacers.



Jimmy Butler, en su segundo partido tras su suspensión por mantener una conducta perjudicante para los Heat, aportó ocho unidades y siete asistencias en 27 minutos.



Duncan Robinson se lució con 20 tantos para los Heat con 5/7 en triples, mientras que el francés Victor Wembanyama logró un doble doble de 21 puntos y 10 rebotes para los Spurs.



MAGIC 100 - NUGGETS 113



El serbio Nikola Jokic firmó el 17º triple doble de su temporada, con 20 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias en 30 minutos en pista en la victoria de los Nuggets en el campo de los Magic. El triple MVP conectó siete de sus nueve tiros de campo y no intentó triple alguno.



Christian Braun también logró un doble doble de 20 puntos y once rebotes, mientras que Jamal Murray aportó 19 unidades para los Nuggets, cuartos en el Oeste con 26 victorias y 16 derrotas.



Wendell Carter fue el mejor de los Magic con 16 tantos, en una noche en la que el equipo de Florida no pasó del 36 % en tiros de campo.



BUCKS 123 - 76ERS 109



Joel Embiid se perdió su octavo partido consecutivo por una lesión de rodilla y los 76ers siguen en caída libre tras sufrir en Milwaukee su sexta derrota consecutiva.



El griego Giannis Antetokounmpo firmó un doble doble de 35 puntos y 15 rebotes, mientras que Damian Lillard aportó 25 unidades. Los Bucks llevan cuatro triunfos seguidos y presionan a los New York Knicks por la tercera plaza en el Este.



Los 76ers tampoco pudieron contar con Paul George y se rindieron pese a los 37 puntos de Tyrese Maxey.



KINGS 123 - WIZARDS 100



Domantas Sabonis dirigió la victoria de los Kings sobre los Wizards con un doble doble de 27 puntos y 18 rebotes. El equipo californiano lleva nueve victorias en sus últimos 10 partidos y relanzó sus ambiciones de disputar los playoffs en el Oeste.



Los Wizards llevan 10 derrotas consecutivas y son colistas en el Este con seis triunfos por 35 partidos perdidos.

EFE / FútbolUy