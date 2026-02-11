Básquetbol

NBA: LeBron James hizo historia… para mal; Lakers fueron aplastados y hubo más partidos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

LeBron James quedó fuera de los premios de la postemporada de la NBA al no alcanzar el mínimo de 65 partidos disputados en la temporada regular, rompiendo así una racha de 22 años consecutivos ganando alguna de estas distinciones.

Los Ángeles Lakers anunciaron este martes que James, de 41 años, se perdería el partido ante San Antonio Spurs debido a una artritis en el pie izquierdo.

LeBron disputó cerca de 36 minutos el lunes en la derrota de los Lakers frente a los Oklahoma City Thunder.

El veterano jugador, leyenda de la NBA, se perdió los primeros 14 partidos de la temporada por una ciática, dejándole únicamente un margen de tres encuentros para el resto del año. El de este martes fue el 18° partido en el que no participó.

James fue por primera vez para un premio en su primera temporada en la NBA, la 2003/04, como rookie del año, mientras que en la 2024/25 fue incluido en el segundo mejor quinteto del año.

Entre una y otra, fue elegido cuatro veces como MVP y seleccionado 13 temporadas en el mejor quinteto del año, entre muchas otras distinciones.

La NBA estableció en la temporada 2023/24 el polémico requisito de un mínimo de 65 partidos de 82 para poder optar a los premios de fin de año para fomentar la participación de sus estrellas, una cifra alcanzable solo por los jugadores que no caen lesionados.

Se notó su ausencia

Los San Antonio Spurs lograron una cómoda victoria 136-108 frente a Los Ángeles Lakers, que tampoco contaron con Luka Doncic por una molestia en los isquiotibiales.

El francés Víctor Wembanyama anotó 25 puntos en el primer cuarto, 17 de manera consecutiva, y 35 en la primera mitad, marcando un récord en la NBA para la presente temporada.

La línea final del jugador de tercer año deja 40 puntos, 12 rebotes y dos asistencias en tres cuartos.

Stephon Castle se convirtió en la mala noticia del día para San Antonio al abandonar el partido con molestias en la espalda luego de un espectacular bloqueo en el segundo cuarto en un intento de volcada de Rui Hachimura.

Por los Lakers y ante la ausencia de su padre, Bronny James disputó 25 minutos en los que anotó cinco de sus 10 canastas para 12 puntos.

San Antonio (37-16) suma su quinta victoria consecutiva y acorta a tres juegos y medio la distancia con Oklahoma City Thunder en el primer lugar del Oeste.

Los Pacers silenciaron el Madison

Los Indiana Pacers lograron su victoria más significativa de la temporada este martes al vencer 137-134 en tiempo extra a los New York Knicks en el Madison Square Garden, y rompieron una racha de cuatro derrotas al hilo.

Indiana anotó los primeros nueve puntos de la prórroga, luego de un frustrante cierre del tiempo regular en el que el dominicano Karl-Anthony Towns empató a 124 para los Knicks, al anotar dos tiros libres con solo centésimas de segundo en el reloj.

Fue la séptima derrota de la temporada para los Knicks en su casa, ante unos Pacers que solo han ganado cuatro de 26 partidos como visitantes y que ocupan el último lugar en la Conferencia Este.

El camerunés Pascal Siakam fue la figura del encuentro para los Pacers con 30 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos.

Jalen Brunson anotó 40 puntos para los Knicks, mientras que Towns, expulsado por acumulación de faltas, completó un doble-doble de 22 puntos y 14 rebotes.

La derrota hace descender a los Knicks al tercer lugar del Este, con récord de 34-20, detrás de los Boston Celtics (34-19) y de los sólidos líderes de la conferencia, los Detroit Pistons (39-13).

Durant y Sengün, una dupla letal

Los Houston Rockets se respaldaron en 26 puntos de Kevin Durant para vencer 102-95 a Los Ángeles Clippers en el Toyota Center, en Houston.

Durant, de 37 años, se supo reponer de una noche de pobre efectividad desde la cancha y en la que tuvo cinco pérdidas de balón, al aparecer en los momentos clave del cotejo.

Como tantas veces en esta temporada, el turco Alperen Sengün se convirtió en el principal aliado del dos veces campeón de la NBA, al aportar 22 puntos y siete rebotes.

La pareja de Durant y Sengün representará a los Rockets en el Juego de las Estrellas que se disputará este fin de semana en la cancha de los Clippers.

El trabajo defensivo de los Rockets marcó el camino a la victoria en la segunda mitad, al limitar a los angelinos a 20 puntos en el tercer cuarto y 23 en el último período.

Houston (33-19) logra su segunda victoria consecutiva y supera a los Denver Nuggets en la tercera posición de la Conferencia Oeste, quedando a siete juegos del líder, Oklahoma City Thunder.

El Fénix no baja

Phoenix Suns (32-22) recibió a Dallas Mavericks (19-34) y se quedó con la victoria por cifras de 120-111 para seguir prendido en los puestos de play-in, dejando además muy comprometido a su rival de turno para meterse en esa zona.

Dillon Brooks fue el goleador de los locales con 23 puntos, mientras que Devin Booker se destacó con 19 y Mark Williams con 13 y nueve rebotes.

En el conjunto texano hubo 31 unidades de Naji Marshall desde el banco, 27 del rookie Cooper Flagg y 13 de Khris Middleton, recientemente llegado desde Washington como parte del traspaso que llevó a Anthony Davis a los Wizards.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy