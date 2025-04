NBA: Curry la rompió ante Lakers; Antetokounmpo y Morant fueron héroes para sus equipos

Stephen Curry, con 37 puntos en el triunfo de los Golden State Warriors contra Los Ángeles Lakers, Giannis Antetokounmpo, con un triple-doble de 35 puntos, 17 rebotes y 20 asistencias contra los Philadelphia 76ers, y Ja Morant, con la canasta sobre la bocina que dio el triunfo a los Memphis Grizzlies, animaron este jueves la jornada NBA.

LAKERS 116 - WARRIORS 123

De terminar hoy la temporada, Lakers (cuartos) y Warriors (quintos) se medirían en una serie vibrante de primera ronda de los playoffs. Se cruzaron por cuarta vez este año y los últimos en golpear fueron los chicos de la Bahía de San Francisco, impulsados por 37 puntos de Curry y 28 (ocho triples) de un incontenible Brandin Podziemski.

Jonathan Kuminga aportó 18 puntos y nueve rebotes saliendo del banco para Golden State, que luce un balance de 20-5 tras la incorporación de Jimmy Butler (11 puntos).

Los Lakers cayeron pese a la gran noche de LeBron James, quien metió 33 puntos (5 triples) y dio nueve asistencias, y de Austin Reaves, con 31 puntos y nueve triples; Luka Doncic aportó 19 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para los angelinos.

76ERS 113 - BUCKS 126

El griego Giannis Antetokounmpo arrolló a los Sixers con un triple-doble de 35 puntos, 17 rebotes y 20 asistencias en la victoria por 126-113 de los Milwaukee Bucks.

Antetokounmpo conectó doce de sus 19 tiros de campo, con uno de uno en triples, y logró un 10 de 11 desde la línea de tiros libres en 38 minutos en pista en el Wells Fargo Center de Philadelphia. El griego lideró a unos Bucks que siguen sin poder contar con Damian Lillard, baja por un coágulo sanguíneo en una pierna.

El equipo de Doc Rivers sumó su segunda victoria consecutiva y alcanzó a los Detroit Pistons en la quinta plaza del Este (42-34).

Los 76ers siguen en caída libre y perdieron su décimo partido consecutivo. El equipo de Philadelphia no contará con Joel Embiid, Paul George ni Tyrese Maxey hasta el final de la temporada.

HEAT 108 - GRIZZLIES 110

Ja Morant firmó un tiro en suspensión sobre la bocina y cayendo hacia atrás para dar a los Grizzlies un trascendental triunfo en el campo de los Heat, que vieron interrumpida su racha de seis victorias consecutivas.

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER pic.twitter.com/Mt8kGbeoCB