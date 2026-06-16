Mundial 2026

Mundial: la amplia racha de Darwin Núñez sin anotar y el dato de su nulo aporte en debut

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Darwin Núñez tuvo un primer tiempo prácticamente sin participación en el debut de Uruguay ante Arabia Saudita (1-1) en el Mundial 2026 y no jugó la segunda parte, ya que fue sustituido por Agustín Canobbio en el entretiempo.

El delantero dejó la cancha cuando la Celeste perdía 1-0 y luego de una primera mitad en la que padeció la escasa generación de juego de la selección. De hecho, tocó ocho veces la pelota en los 45 minutos que estuvo en cancha.

Además, Núñez extendió a 14 partidos su racha sin convertir para el combinado charrúa. Su último gol en Uruguay fue el 28 de junio de 2024 ante Bolivia por la Copa América; desde aquel entonces, disputó 944 minutos y no pudo anotar.

El atacante volvió a jugar un encuentro oficial tras cuatro meses. Su último choque había sido con Al-Hilal previo a la Champions asiática, de la que posteriormente su equipo quedó eliminado. Sus presencias se limitaron únicamente a ese torneo luego de que el club superara el límite de jugadores extranjeros y decidiera no incluir al uruguayo en la lista de futbolistas habilitados para la liga local.

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