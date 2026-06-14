Mundial 2026

Mundial: el insólito motivo por el que se atrasó el vuelo de la selección uruguaya a Miami

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La selección uruguaya tenía previsto partir a las 14 horas desde Cancún rumbo a Miami de cara al debut en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita el lunes a las 19 horas en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, eso no ocurrió por problemas burocráticos.

El avión que iba a trasladar a la delegación charrúa no tenía los permisos suficientes para ingresar a Estados Unidos debido a un error de FIFA, por lo que las autoridades le notificaron a la AUF que el vuelo se retrasaría.

Los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol se enteraron del inconveniente cuando ya estaban en el aeropuerto, mientras que el plantel todavía aguardaba en el Complejo Mayakoba de Playa del Carmen.

La partida se retrasó para las 18 a la espera de que llegue otro avión y se cambien los equipajes de una aeronave a la otra, por lo que postergó la entrevista que por protocolo tenían que dar el entrenador Marcelo Bielsa y el futbolista José María Giménez a las 18:45 horas. La delegación arribará a Miami sobre las 20.

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