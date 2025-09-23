Mundial de remo: los uruguayos Felipe Klüver y Nicole Yarzón avanzaron a semifinales

Más deportes

Felipe Klüver tuvo un gran debut en el Mundial de Remo que se está llevando a cabo en Shanghái, donde ganó cómodamente su serie de primera ronda en el single ligero, por lo que avanzó a semifinales.

El remero mercedario de 25 años ganó su serie con un tiempo de 7:05.58, y el segundo fue el mexicano Alexis López García, a seis segundos. Tercero llegó el uzbeco Shakhzod Nurmatov (7:13.15), y más atrás quedaron los representantes de Irak, Corea del Sur y Malasia.

Klüver volverá a competir el miércoles, cuando los relojes uruguayos marquen las 23:49 horas (10:49 a. m. del jueves en China). Buscará ser uno de los seis clasificados a la final A, prevista para el sábado a las 3:50 a. m.

En su serie, Klüver volverá a medirse con el mexicano López y el uzbeco Nurmatov, además del kazajo Artem Matussevich, el irlandés Jacob Thomas Mc Carthy y el turco Halil Kaan Koroglu. En la otra semifinal, estarán los botes de Túnez, Hong Kong, China, Austria, Alemania y Estados Unidos.

En la categoría single ligero femenina, Nicole Yarzón terminó cuarta en su serie de primera ronda y también avanzó a semifinales, dado que clasificaban las tres mejores de cada serie y los seis mejores tiempos posteriores. La uruguaya paró el cronómetro en 7:24.33, detrás de las representantes de México, Canadá e Irlanda, y por delante de Corea del Sur y Malasia.

Yarzón, canadiense que compite por Uruguay por ser hija de un uruguayo, volverá a ver acción el miércoles a las 23:37 cuando puje con las competidoras de Hong Kong, Grecia, México, Rusia e Irlanda por un lugar en la final del sábado.

Bruno Cetraro, que debutó con triunfo en su serie el lunes, volverá a competir hoy a las 23:54 horas, cuando busque la clasificación a semifinales del single abierto.

