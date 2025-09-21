Mundial de atletismo: Valentín Soca cerró su gran participación entre los mejores en Tokio

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Valentín Soca compitió este domingo en la final de los 5.000 metros del Mundial de Atletismo cerrando la actuación celeste en la cita de Tokio, Japón.

El fondista uruguayo de 23 años, que avanzó a la definición instancia tras terminar quinto en su serie, culminó decimoquinto en la carrera por las medallas al completar un tiempo de 13:34.35.

Tras una carrera muy apretada, el charrúa quedó detrás del pelotón tras los 3.000 metros; sin embargo, cerró con una gran actuación y terminó entre los mejores 16 atletas del mundo.

Cabe destacar que Soca se convirtió en el tercer finalista en mundiales de la historia de nuestro país (en pista y campo, pruebas con fases clasificatorias) después de que lo hiciera Emiliano Lasa en Londres 2017 en salto largo (fue noveno) y Ricardo Vera en los 3000 mil con obstáculos (fue duodécimo).

Soca, de 23 años, fue el único latinoamericano entre los mejores de la competición, ya que el uruguayo Santiago Catrofe y el mexicano Eduardo Herrera quedaron eliminados en sus respectivas series.

La medalla de oro fue para Cole Hocker de Estados Unidos con 12:58.30, seguido de Isaac Kimeli de Bélgica con 12:58.78 y tercero finalizó el francés Jimmy Gressier con 12:59.33.

De esta forma se cierra un Mundial inolvidable para Uruguay, el mejor en cuanto resultados de toda su historia, con una medalla de bronce inédita de Julia Paternain en la maratón femenina que recorrió el planeta, y la presencia de Soca en una final de este calibre.

#Atletismo Valentín Soca ???? compitió este domingo en la final de los 5.000 metros del Mundial de Atletismo cerrando la actuación celeste en la cita de Tokio, Japón ??



? El fondista uruguayo de 23 años, que avanzó a la definición instancia tras terminar quinto en su serie,… pic.twitter.com/EkVu6fjr7C — Andrés Cottini (@A_Cottini) September 21, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy