Mundial de Remo: Bruno Cetraro clasificó a la final del single abierto y va por medallas

Bruno Cetraro disputó en la madrugada de este viernes (hora de Uruguay) las semifinales del Mundial de Remo, que se está llevando a cabo en Shangái, China, y logró quedar segundo, metiéndose en la final de single abierto, y va por medallas.

El olímpico, de 27 años, comenzó a competir desde las 01:56 horas de Uruguay y terminó segundo en su serie de semifinales con un tiempo de 06:56.99, solo superado por el bielorruso Yauheni Zalaty (06:54.29).

Un segundo después (06:57.27) llegó el lituano Giedrius Bieliauskas, que también logró la clasificación. Más atrás se colocaron los representantes de Nueva Zelanda, Moldavia y Eslovenia, que disputarán la Final B.

Cetraro competirá en la final este domingo desde las 03:31 de Uruguay y tendrá como rivales a Lituania, Bielorrusia (que compite como atletas individuales neutro), Alemania, Países Bajos y Grecia.

Desde 1989, con Jesús Posse, que Uruguay no logra alcanzar una final mundialista en el single sénior. Hoy la realidad nos marca que Cetraro volvió a romper esa barrera.

Más uruguayos

El mercedario Felipe Klüver se metió en la final del single peso ligero masculino en la jornada de ayer. Se disputará este sábado 27, a las 03:50 horas.

En el caso de la rama femenina, Nicole Yarzón culminó en la cuarta colocación de su semifinal este jueves, por lo que pasó a la Final B (posiciones 7 al 12), que también será el sábado 27, pero a las 02:25.

