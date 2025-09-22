Más deportes

Mundial de Remo: Bruno Cetraro avanzó a cuartos de final con récord nacional en Shanghái

Uruguay comenzó su participación en el Mundial de Remo, que se está disputando en Shanghái, China, con una estupenda actuación de Bruno Cetraro, que ya aseguró su lugar en los cuartos de final.

Cetraro, en el single abierto, cumplió una tarea excepcional para ganar su serie, la tercera de las cinco que se realizaron, y avanzar directamente a cuartos de final.

El dos veces olímpico, de 27 años, marcó un tiempo de 6:44.44 para cruzar la llegada primero y cronometrar un nuevo récord nacional en la distancia (2.000 metros).

Se impuso a rivales que compiten por potencias mundiales como Irlanda, Austria, Lituania y Corea del Sur para obtener uno de los dos cupos directos a los cuartos, que serán este martes a las 23:54 de nuestro país.

Allí tendrá como adversarios a Gran Bretaña, Italia, Grecia, Bélgica y Eslovenia, de los cuales los tres primeros avanzarán a semifinales.

Cetraro llegó a esta cita tras ser séptimo en la Copa del Mundo de Lucerna, noveno en la de Varese, y fue decimosegundo en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Este lunes, a las 23:05, será el debut de Nicole Yarzon en la fase de series del single peso ligero femenino, y también verá acción Felipe Klüver desde las 23:23 en el single ligero masculino.

Los dos primeros de cada una de las tres series, más los siguientes seis mejores tiempos del total, avanzarán a semifinales. Los restantes participantes irán a la final C (puestos 13 a 18).

Recordemos que las categorías de peso ligero ya no integrarán el calendario olímpico para la cita de Los Ángeles 2028.

