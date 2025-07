Mundial de Clubes: se caldeó la final y Luis Enrique agredió a João Pedro tras la derrota

Fútbol Internacional

Chelsea le ganó al Paris Saint Germain 3-0 la final del Mundial de Clubes este domingo en el MetLife Stadium de New Jersey, donde el equipo inglés fue muy superior a partir del primer gol, anotado por Cole Palmer a los 22’.

Ese primer tanto, con el festejo del 10 azul muy cerca del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, ya encendió una chispa entre los jugadores. A los del PSG no les gustó la celebración, y hubo rispideces en cada pelota quieta y en muchas disputas.

Por eso no sorprendió que una vez finalizado el partido hubiera un tumulto entre los futbolistas, más allá de que no es habitual en Europa. Hubo más gente para separar que para agredir, y para el ojo de cualquier sudamericano puede decirse que no pasó a mayores.

Lo que sí sorprendió fue la imagen de Luis Enrique, entrenador del cuadro francés, empujando y tomando del cuelo al brasileño João Pedro, autor del tercer gol del Chelsea, cuando estaba en plena discusión con el arquero del PSG.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, fue de los más activos a la hora de separar y pudo mandar a sus dirigidos a celebrar en lugar de agrandar el conato de violencia.

