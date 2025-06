Mundial de Clubes: Valverde erró un penal en la hora y Real Madrid empató 1-1 con Al Hilal

Real Madrid, en el que marró un penal Federico Valverde, empató 1-1 en su debut en el Mundial de Clubes ante Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami, un partido en el cual quedó en el debe ante un rival que se plantó y tuvo sus chances para ganarlo.

El partido tuvo un primer tiempo en favor de los saudíes que dominaron el encuentro y las acciones. Al Dawsari con un disparo, un gol anulado por fuera de juego y otra acción que no pudo concretar Tambakti anunciaron que había salido a mostrar sus valencias.

Pero la pausa por hidratación sirvió para que los merengues se acomodaran un poco mejor y así llegó el gol de la apertura. Bellingham lideró una contra, Valverde abrió para la llegada de Rodrygo que la mandó al área y Gonzalo García definió para el 1-0.

