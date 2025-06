Mundial de Clubes: PSG goleó al Inter Miami por los octavos de final del Mundial de Clubes

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Paris Saint Germain goleó al Inter Miami 4-0 en Atlanta por los octavos de final del Mundial de Clubes y espera rival del duelo que Flamengo y Bayern Múnich protagonizarán desde las 17 horas. No hubo equivalencias y hasta pudo ser mayor la ventaja para los dirigidos por Luis Enrique.

El PSG salió a imponer condiciones desde el inicio, se plantó en campo rival con la tenencia de la pelota y marcó una superioridad clara que plasmó a los 6’, cuando un tiro libre ejecutado por el portugués Vitinha terminó en cabezazo goleador de su compatriota Joao Neves.

El dominio del campeón de la Champions League era cada vez más claro. Al conjunto rosa le costó no solo hacerse del balón, sino también cruzar la mitad de la cancha. No remató al arco en todo el primer tiempo e hizo agua en defensa, por lo que no sorprendió que llegaran más goles.

A los 39’, después de una presión alta, Bradley Barcola abrió para Fabián Ruiz, este tocó al medio y Joao Neves la empujó a la red de primera, desde el borde del área chica. Por si fuera poco, a los 44’ cayó el 3-0 con un autogol. Tras un centro de Desire Doue desde la derecha, Tomás Avilés intentó despejar y batió a Oscar Ustari.

En el tercer minuto de adición, cayó el cuarto. Vitinha encontró a Barcola solo en el área y el atacante tocó atrás para Achraf Hakimi, cuyo disparo dio en el caño tras una intervención de Ustari. El propio lateral marroquí capitalizó el rebote para sellar el 4-0 al descanso.

El complemento sobró. Hizo mantenimiento de pelota el campeón de la Champions League, aprovechó para darle a Ousmane Dembelé sus primeros minutos en el certamen y sacó el pie del acelerador ante un rival que al menos pudo rematar al arco en la etapa complementaria.

Luis Suárez y Maximiliano Falcón jugaron todo el partido en el conjunto dirigido por Javier Mascherano, que también contó los 90 minutos con Lionel Messi.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy