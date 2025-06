Mundial de Clubes: Fluminense, donde ingresó Bernal, venció 4-2 al surcoreano Ulsan

En un juego de idas y venidas, el Fluminense se impuso 4-2 al Ulsan en East Rutherford y le bastará un empate en la última jornada del Grupo F para clasificar a los octavos de final del Mundial de Clubes.

Los brasileños se impusieron en el epílogo de un emocionante partido en el Metlife Stadium con anotaciones del colombiano Jhon Arias (27), el volante Nonato (66), el argentino Juan Pablo Freytes (83) y Keno (90+2).

En los de Renato Portaluppi, Facundo Bernal ingresó a los 86' para cerrar el partido, mientras que Agustín Canobbio y Joaquín Lavega se mantuvieron en el banco de suplentes.

Los surcoreanos, que quedaron eliminados, amenazaron con dejar mal parado al Tricolor carioca al remontar parcialmente con tantos de Jin-hyun Lee (37) y Won-sang Um (45+3).

Líder de la llave con cuatro puntos y diferencia de +2 goles, el Flu definirá el pase a octavos contra Mamelodi Sundowns (3) el miércoles en Miami.

Los sudafricanos dieron pelea más temprano en la derrota 4-3 con el Borussia Dortmund (4,+1), el deslucido cuadro alemán que buscará el boleto cuando cierre la llave frente al Ulsan (0) de nuevo en Cincinnati.

