Mundial de Clubes: Flamengo derrotó 3-1 al Chelsea en Filadelfia y lidera el grupo D

Flamengo, con una gran actuación y De Arrascaeta titular, venció 3-1 al Chelsea por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes, en otra victoria sudamericana sobre un europeo.

El partido comenzó con un tiro del Cocho que, sin fuerza, le cayó al golero Robert Sánchez, que respondió bien, hasta que llegó el gol visitante.

A los 13’ Pedro Neto se escapó en soledad hacia el arco tras recuperar una pelota en la salida rival y no falló ante la desesperación de Rossi para el 1-0 europeo.

Un tanto que sacudió al Mengão, que no demoró en reaccionar y, principalmente en el segundo tiempo, se adueñó del partido y el protagonismo.

Tras avisar en varias oportunidades, el empate llegó tras la salida de Giorgian de Arrascaeta, con la intención de Filipe Luis de ganar en dinámica.

A los 61’, un centro desde la derecha lo bajó de cabeza el ecuatoriano Gonzalo Plata, y el ingresado Bruno Henrique definió para el 1-1.

El segundo, tres minutos más tarde, fue casi un calco. Un tiro de esquina contó con un cabezazo de Bruno Henrique para bajar, y Danilo lo aprovechó a la perfección para el 2-1.

La roja posterior de Nico Jackson en Chelsea mostraba la desesperación e imposibilidad de complicar a su rival, que llegó al tercero a los 83’.

Nuevamente, Gonzalo Plata, con una buena acción individual, terminó asistiendo, ahora a Wallace Yan, que la mandó a guardar para el 3-1 que cerró el duelo.

A esa altura, ya estaba en cancha Guillermo Varela, que, junto a sus compañeros, festejó la obtención de tres puntos importantes.

Flamengo, con seis puntos, se mantiene de esta forma como líder del grupo D, cerrando su tercer partido ante Los Ángeles F.C. Chelsea hará lo propio con Esperanza de Túnez.

