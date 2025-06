Mundial de Clubes: Atlético Madrid eliminado pese a ganarle a Botafogo, que pasó segundo

Atlético Madrid quedó eliminado del Mundial de Clubes en primera fase pese a derrotar 1-0 a Botafogo en California por la tercera fecha del grupo B, que tuvo, además, el triunfo de Paris Saint-Germain 2-0 sobre Seattle Sounders.

El equipo colchonero necesitaba golear para avanzar, pero le faltaron dos goles y no logró pasar de la fase de grupos en el novedoso torneo de Estados Unidos, donde hizo los mismos puntos que PSG y Botafogo, que clasificaron.

Los dirigidos por Diego el Cholo Simeone encontraron un gol de Antoine Griezmann sobre el final y no pudieron someter a un Fogão que dio el batacazo en la serie y pasó segundo en un grupo difícil. Seattle terminó último, sin puntos.

