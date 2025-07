Mundial de Clubes: ¿Qué dijo Luis Enrique de su agresión al brasileño João Pedro?

Fútbol Internacional

La final del Mundial de Clubes que Chelsea le ganó 3-0 a Paris Saint Germain terminó caldeada en el MetLife Stadium de New Jersey, donde hubo empujones y un pequeño tumulto entre los protagonistas, incluyendo al director técnico del equipo francés, Luis Enrique.

Al entrenador español se lo vio empujar y tomar del cuello al brasileño João Pedro, autor del tercer tanto del cuadro de Londres, y de inmediato las cámaras lo captaron explicándole a un integrante de su equipo de trabajo lo sucedido. “Está así, parado. Me empuja, le toco y se tira”, justificó Luis Enrique.

Minutos después, João Pedro dio su versión. “Fui a proteger a Andrey [Santos]. Vi a los jugadores rodeándolo. Como buen brasileño, fui a proteger a un amigo. Llegaba mucha gente y, en ese lío, terminé siendo empujado. Es parte del juego. No saben perder, creo. Es parte del juego. Ahora es momento de celebrar”, indicó.

En conferencia de prensa, Luis Enrique se refirió a la “situación evitable por parte de todos”, por la que fue consultado dos veces. “Mi objetivo, como siempre, era intentar separar a los jugadores para que no hubiera más problemas”, argumentó el español. “He visto a [Enzo] Maresca [entrenador de Chelsea] recibir empujones y empujar. Nuestra intención era separar”.

Luis Enrique reconoció que su rival “mereció la victoria” y respondió a un periodista que lo llamó “perdedor”. “Perdedor no. Aquí no hay perdedores. Un subcampeón. Es muy diferente. Perdedor, en la vida, es el que se rinde. Aquí, en el deporte de alto nivel, no hay perdedores”, expresó.

