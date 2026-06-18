Mundial: Uruguay mantiene invicto ante selecciones africanas y va por su quinto duelo

Mundial 2026

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Uruguay jugará este domingo desde las 19 horas en Miami ante Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H, partido que marcará su quinto partido ante selecciones africanas de su historial.

La Celeste mantiene un historial favorable ya que ha disputado cuatro partidos ante rivales del mencionado continente y nunca perdió, con un balance de dos victorias y dos empates, en una serie de encuentros que dejaron momentos memorables en la historia mundialista.

El primer gran antecedente se remonta al Mundial 2002, con el recordado empate 3-3 ante Senegal. Uruguay perdía 3-0 al entretiempo, pero logró una reacción histórica en el complemento con goles de Richard Morales, Diego Forlán y Álvaro Recoba de penal. Aquel empate no alcanzó para clasificar, pero quedó como una de las remontadas más recordadas del torneo.

En el Mundial 2010, la Celeste venció 3-0 a Sudáfrica en fase de grupos con un doblete de Diego Forlán y un tanto de Álvaro Pereira, en un triunfo clave rumbo a los octavos de final. En ese mismo torneo, Uruguay protagonizó uno de los partidos más emblemáticos de su historia al igualar 1-1 (Diego Forlán) con Ghana en cuartos de final y avanzar por penales, en el recordado encuentro marcado por la mano de Luis Suárez en el alargue.

El último antecedente se dio en el Mundial de Catar 2022, cuando Uruguay derrotó 2-0 a Ghana con dos goles de Giorgian de Arrascaeta, aunque el triunfo no le alcanzó para avanzar de fase. A pesar de la eliminación, la estadística se mantuvo intacta: la Celeste nunca cayó ante selecciones africanas en Mundiales.

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