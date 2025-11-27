Mundial Sub-17: Portugal se consagró campeón por primera vez; Brasil quedó cuarto

Fútbol Internacional

Con un tanto de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal venció 1-0 a Austria en la final del Mundial Sub-17 de Catar y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.

José Mourinho tiene una joya en el filial del Benfica. A sus 17 años, Anísio ha demostrado durante toda la Copa del Mundo que en cualquier momento podría dar el salto a la élite.

Suya fue la diana, la cual la firmó en la primera parte, con incertidumbre y con la intervención del VAR, que decidió a su favor cuando el árbitro consultó si remató en fuera de juego un centro desde la banda derecha de Cunha Duarte.

Fue su acierto número siete del Mundial, sólo uno menos de los que firmó Johannes Moser, la otra estrella del torneo. El austríaco perdió el duelo final de goleadores y, aunque ganó la Bota de Oro, no consiguió el trofeo más importante, el título con el que se habría acreditado como campeón.

Austria intentó sin éxito contrarrestar el tanto de Anísio y acarició el empate en el minuto 85, cuando Daniel Frauscher estrelló contra el palo derecho de la portería defendida por Romário Cunha un lanzamiento desde fuera del área.

Fue el último intento del conjunto centroeuropeo, que acarició la gloria. También, como Portugal, estaba destinado a hacer historia, porque nunca había ganado el Mundial sub-17.

Anísio, con su gol, lo impidió y coronó a su selección, que hasta este jueves tenía como mayor éxito un tercer puesto en la edición que se disputó en Escocia en 1989.

La selección brasileña perdió este jueves en los penales ante la de Italia (4-2), en un partido que acabó 0-0 al final del tiempo reglamentario, después de contar son sólo 10 jugadores desde el minuto 15, en el partido por la medalla de bronce.

Brasil inició el encuentro buscando en la banda izquierda a Ruan Pablo, que a punto estuvo de adelantar a los suyos con un zapatazo desde fuera del área que se marchó rozando un palo del arco del italiano Alessandro Longoni en el minuto 11.

Sin embargo, el guion cambió por completo sólo tres minutos después con la expulsión por doble amarilla de Vitão, que midió mal una entrada en medio campo y dejó a Brasil con 10 jugadores.

La superioridad numérica alentó a una tímida Italia hasta ese momento y dispuso, en el minuto 33, de una de sus mejores oportunidades de gol en los pies de Valerio Maccaroni.

El asedio de la Azurra continuó hasta el final de la primera parte. A falta de cinco minutos para el descanso, el delantero Antonio Arena cazó un rechace en el área pequeña, pero fue encimado por el meta brasileño João Lucio, que volvió a resentirse de sus problemas físicos durante el partido.

Italia trató de volver a amenazar al principio del segundo tiempo, pero fue la Canarinha la que dispuso de la ocasión más clara hasta ese momento. Dell, conocido en su país como “el Haaland del desierto”, se adelantó a la defensa y cabeceó un saque de esquina botado por Kayke. Cuando el balón iba a entrar en el arco, su compañero Felipe Morais remató también de cabeza sobre la línea, pero en posición adelantada, por lo que invalidó, de manera involuntaria, el 1-0 por fuera de juego en el minuto 62.

Brasil aguantó de manera heroica hasta el final, con pocos sustos y siempre bien protegida por la fiabilidad bajo palos de João Lucio y llevó, como de costumbre en este torneo, el partido a la tanda de penaltis. El equipo sudamericano derrotó desde los 11 metros a Paraguay en dieciseisavos y a Francia en cuartos, pero no pudo hacer lo mismo ante Portugal en semifinales.

Con todas las eliminatorias resueltas en los penales, esta vez los jugadores de Dudu Patetuci cayeron en la tanda tras los fallos de Luis Felipe y el capitán Luis Eduardo. Así, el bronce fue para Italia, que subirá al podio junto a los protagonistas de la final de este jueves entre Austria y Portugal.

