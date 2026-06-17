Mundial 2026

Mundial: Ronald Araujo y De Arrascaeta no estarán con Cabo Verde y son duda para España

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La selección uruguaya sigue con atención la evolución de Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, dos futbolistas importantes para el equipo de Marcelo Bielsa que atraviesan distintos procesos de recuperación y tienen en duda su participación en el duelo ante España.

El defensor del Barcelona continúa trabajando aparte luego de sufrir una microrrotura muscular en el gemelo el pasado 4 de junio. El defensa no estuvo disponible en el debut frente a Arabia Saudita y tampoco sería utilizado ante Cabo Verde, marcando una nieva ausencia. Es más, es probable que ni siquiera este ante España, ya que no llegaría en óptimas condiciones.

Por su parte, De Arrascaeta también entrena diferenciado debido a un desgarro en la pantorrilla derecha que incluso puso en duda su presencia en la lista definitiva del Mundial.

Finalmente, el cuerpo técnico decidió mantenerlo entre los convocados y apunta a que pueda llegar en mejores condiciones para el cierre de la fase de grupos. La apuesta con el volante del Flamengo es que pueda estar ante los españoles, pero es casi un hecho que tampoco pueda estar a disposición.

Tanto Araujo como De Arrascaeta trabajan con una planificación especial, incluso el jugador del club brasileño tiene junto a él a un fisioterapeuta brasileño de su confianza para ajustar detalles de los trabajos que realiza, pero además para reportar al Mengão sobre su evolución cada día.

La voz oficial

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, entrevistado en Sport 8.90 AM se refirió a estos dos casos particulares y dijo que la recuperación "viene siendo positiva": "Están los dos en las mejores manos, atendidos de la mejor manera, felices de estar acá en la Copa del Mundo y lo más importante, están con la expectativa de jugar y poder darle a la selección lo que ellos saben"

"Son dos casos distintos", aclaró más tarde y mencionó: "Nosotros hemos extremado todos los recursos para que ellos estén de la mejor manera. Incluso en los últimos dos días accedimos a un equipamiento nuevo que existe para la recuperación que tienen en Barcelona para acelerar los procesos".

Sobre la chance de que ambos lleguen ante España, advirtió: "Eso lo dirá el médico y los días que vienen. Hoy falta un tramo largo para ese día y tenemos plazo para esperar todavía".

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