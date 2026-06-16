Mundial: Noruega derrotó con autoridad 4-1 a Irak en el Boston Stadium por el Grupo I

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Noruega derrotó por 4-1 a Irak en el debut de ambas selecciones en el grupo I de la Copa del Mundo en el Boston Stadium y se subió a lo más alto de las posiciones.
El equipo europeo empezó sufriendo ante un Iraq muy intenso, que salió a presionar alto y encontró dificultades para dejar jugar al equipo europeo. Los asiáticos sorprendieron con su actitud, ganaron varias segundas pelotas y tuvieron las primeras aproximaciones peligrosas, aunque sin poder vencer al arquero Orjan Nyland.
Con el paso de los minutos, el conjunto de Ståle Solbakken comenzó a acomodarse y encontró espacios para explotar su potencia ofensiva. Martin Odegaard empezó a manejar más la pelota y la presencia física de Erling Haaland comenzó a pesar en el área rival. A los 29 minutos llegó la apertura: David Moller Wolfe envió un centro desde la izquierda y el delantero del Manchester City apareció para empujar la pelota y marcar el 1-0.
¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL ANDROIDE!— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Erling Haaland y su primer gol en el #MundialEnDSPORTS para que Noruega le gane a Irak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rV8rs4l8Qk
Iraq reaccionó rápidamente y encontró el empate con una de sus principales armas: el juego aéreo. Amir Al Ammari apareció por la izquierda y metió un centro preciso para que Aymen Hussein conectara de cabeza y dejara el partido igualado.
¡LLEGÓ EL EMPATE DE IRAK!— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Aymen Hussein saltó más que nadie y de cabeza puso el 1-1 frente a Noruega. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OlMW8pxYU2
Sin embargo, la respuesta noruega llegó antes del descanso, cuando Haaland aprovechó un error defensivo y marcó su segundo gol de la noche para poner nuevamente en ventaja a su equipo.
En el segundo tiempo el equipo asiático siguió apostando a la presión alta y estuvo cerca del empate con varias pelotas cruzadas dentro del área, aunque la defensa noruega logró resistir.
Con el paso del partido, el desgaste empezó a pesar en los iraquíes, que habían realizado un enorme esfuerzo físico presionando desde el inicio. El conjunto de Solbakken aprovechó los espacios y empezó a manejar el encuentro con más tranquilidad. Haaland volvió a tener una chance clara, pero el arquero Jalal Hassan ganó el duelo individual y evitó el tercero.
La tranquilidad definitiva llegó a los 76 minutos, cuando Leo Ostigård apareció de cabeza tras un centro de Martin Odegaard y marcó el 3-1. Noruega controló los minutos finales, mientras Iraq ya no encontraba la misma energía para presionar, aunque siguió intentando descontar.
LIQUIDA NORUEGA— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
En la PRIMERA PELOTA QUE TOCÓ, Ostigard de cabeza puso el 3-1 contra Irak.
Todos fueron a marcar a Haaland...#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/fUQ74LHGgd
En la última del cotejo un centro desde el lateral, tras falta, que parece que llegar a tocar Kristian Thorstvedt antes de que Aymen Hussein lo introduzca en su propia red para el 4-1 que cerró todo.
LLEGÓ EL CUARTO DE NORUEGA Y ES GOLEADA— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
Haaland la bajó y por el segundo palo Hussein la metió en contra #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/aRcML73cML
.En el Grupo I del Mundial, Francia y Noruega arrancaron con el pie derecho y lideran la tabla con tres puntos tras sus victorias ante Senegal e Iraq, respectivamente.
¡Y SÍ, NO PUEDE SER OTRO: TODA DEL ANDROIDE!— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Erling Haaland fue a presionar, forzó el error y le devolvió la ventaja a Noruega sobre Irak.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/zcYkBWbamx
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]