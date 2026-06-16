Mundial 2026

Mundial: Noruega derrotó con autoridad 4-1 a Irak en el Boston Stadium por el Grupo I

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Noruega derrotó por 4-1 a Irak en el debut de ambas selecciones en el grupo I de la Copa del Mundo en el Boston Stadium y se subió a lo más alto de las posiciones.

El equipo europeo empezó sufriendo ante un Iraq muy intenso, que salió a presionar alto y encontró dificultades para dejar jugar al equipo europeo. Los asiáticos sorprendieron con su actitud, ganaron varias segundas pelotas y tuvieron las primeras aproximaciones peligrosas, aunque sin poder vencer al arquero Orjan Nyland.

Con el paso de los minutos, el conjunto de Ståle Solbakken comenzó a acomodarse y encontró espacios para explotar su potencia ofensiva. Martin Odegaard empezó a manejar más la pelota y la presencia física de Erling Haaland comenzó a pesar en el área rival. A los 29 minutos llegó la apertura: David Moller Wolfe envió un centro desde la izquierda y el delantero del Manchester City apareció para empujar la pelota y marcar el 1-0.

¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL ANDROIDE!



Erling Haaland y su primer gol en el #MundialEnDSPORTS para que Noruega le gane a Irak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rV8rs4l8Qk — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Iraq reaccionó rápidamente y encontró el empate con una de sus principales armas: el juego aéreo. Amir Al Ammari apareció por la izquierda y metió un centro preciso para que Aymen Hussein conectara de cabeza y dejara el partido igualado.

¡LLEGÓ EL EMPATE DE IRAK!



Aymen Hussein saltó más que nadie y de cabeza puso el 1-1 frente a Noruega. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OlMW8pxYU2 — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Sin embargo, la respuesta noruega llegó antes del descanso, cuando Haaland aprovechó un error defensivo y marcó su segundo gol de la noche para poner nuevamente en ventaja a su equipo.

En el segundo tiempo el equipo asiático siguió apostando a la presión alta y estuvo cerca del empate con varias pelotas cruzadas dentro del área, aunque la defensa noruega logró resistir.

Con el paso del partido, el desgaste empezó a pesar en los iraquíes, que habían realizado un enorme esfuerzo físico presionando desde el inicio. El conjunto de Solbakken aprovechó los espacios y empezó a manejar el encuentro con más tranquilidad. Haaland volvió a tener una chance clara, pero el arquero Jalal Hassan ganó el duelo individual y evitó el tercero.

La tranquilidad definitiva llegó a los 76 minutos, cuando Leo Ostigård apareció de cabeza tras un centro de Martin Odegaard y marcó el 3-1. Noruega controló los minutos finales, mientras Iraq ya no encontraba la misma energía para presionar, aunque siguió intentando descontar.

LIQUIDA NORUEGA



En la PRIMERA PELOTA QUE TOCÓ, Ostigard de cabeza puso el 3-1 contra Irak.



Todos fueron a marcar a Haaland...#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/fUQ74LHGgd — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

En la última del cotejo un centro desde el lateral, tras falta, que parece que llegar a tocar Kristian Thorstvedt antes de que Aymen Hussein lo introduzca en su propia red para el 4-1 que cerró todo.

LLEGÓ EL CUARTO DE NORUEGA Y ES GOLEADA



Haaland la bajó y por el segundo palo Hussein la metió en contra #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/aRcML73cML — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

.En el Grupo I del Mundial, Francia y Noruega arrancaron con el pie derecho y lideran la tabla con tres puntos tras sus victorias ante Senegal e Iraq, respectivamente.

¡Y SÍ, NO PUEDE SER OTRO: TODA DEL ANDROIDE!



Erling Haaland fue a presionar, forzó el error y le devolvió la ventaja a Noruega sobre Irak.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/zcYkBWbamx — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

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