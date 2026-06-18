Contenido creado por Andrés Cottini
Mundial 2026
Doloroso

Mundial: La increíble lesión del jugador canadiense que encendió las alarmas en Vancouver

Ismael Koné tuvo que abandonar el campo en camilla, luego de una dura entrada de Assan Madibo, que dejó a los protagonistas entre lágrimas.

18.06.2026 20:34

Lectura: 2'

2026-06-18T20:34:00-03:00
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El partido entre Canadá y Catar quedó marcado por una imagen estremecedora en el segundo tiempo. En el minuto 57, Ismael Koné tuvo que abandonar el campo en camilla, luego de una dura entrada de Assan Madibo que encendió inmediatamente las alarmas en el banco canadiense.

La reacción de sus compañeros, visiblemente afectados, reflejó la gravedad del momento, que rápidamente al ver la entidad de la lesión, seguramente una fractura, optaron rodear al jugador caído para que no se vea la atención médica. 

La acción fue revisada por el VAR y terminó con la expulsión de Assan Madibo, que se agarraba la cabeza una y otra vez, mientras jugadores cataríes y canadiense querían consolarlo, pero además dejando a Catar con nueve jugadores.

Foto: Captura

Foto: Captura

La falta generó conmoción en el estadio, con varios futbolistas canadienses entre lágrimas, mientras Koné era retirado entre gestos de dolor y saludando a las tribunas para dar tranquilidad a los hinchas.

Instantes más tarde, Nathan Saliba anotaba el cuarto gol para los anfitriones en Vaoncouver y en el festejo levantó la camiseta de Koné hacia la tribuna homenajeando a su compañero caído.

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