Mundial 2026

Mundial: La increíble lesión del jugador canadiense que encendió las alarmas en Vancouver

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El partido entre Canadá y Catar quedó marcado por una imagen estremecedora en el segundo tiempo. En el minuto 57, Ismael Koné tuvo que abandonar el campo en camilla, luego de una dura entrada de Assan Madibo que encendió inmediatamente las alarmas en el banco canadiense.

La reacción de sus compañeros, visiblemente afectados, reflejó la gravedad del momento, que rápidamente al ver la entidad de la lesión, seguramente una fractura, optaron rodear al jugador caído para que no se vea la atención médica.



DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

La acción fue revisada por el VAR y terminó con la expulsión de Assan Madibo, que se agarraba la cabeza una y otra vez, mientras jugadores cataríes y canadiense querían consolarlo, pero además dejando a Catar con nueve jugadores.

La falta generó conmoción en el estadio, con varios futbolistas canadienses entre lágrimas, mientras Koné era retirado entre gestos de dolor y saludando a las tribunas para dar tranquilidad a los hinchas.

Instantes más tarde, Nathan Saliba anotaba el cuarto gol para los anfitriones en Vaoncouver y en el festejo levantó la camiseta de Koné hacia la tribuna homenajeando a su compañero caído.

Após a lesão de Koné, jogadores do Canadá se reuniram para uma conversa antes da retomada do jogo. Jonathan David chegou a se emocionar.



Koné saiu de campo sendo aplaudido pelo estádio.



?? Reprodução/CazéTV pic.twitter.com/ZGzyKhMUi5 — Planeta do Futebol ?? (@futebol_info) June 18, 2026

Kone gives the crowd a thumbs up and a pat on his chest while being stretched off. Moise Bombito made sure the crowd cheered ever louder. “Ismael Kone” chants being heard now. pic.twitter.com/XIc7O7JqHp — Faizal Khamisa (@FaizalKhamisa) June 18, 2026

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