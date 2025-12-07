Mundial Júnior de hockey: Uruguay venció a Sudáfrica y aseguró su mejor posición histórica

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Uruguay logró un gran triunfo ante Sudáfrica 1-1 (3-1 en shoot-out) que lo llevará a pelear por los puestos 9 al 12 del Múndial Júnior de Santiago de Chile, asegurando la mejor posición histórica a este nivel en la categoría.

Las celestes, en su único antecedente en estas citas, habían logrado ser decimoterceras en la edición de 2022 en Sudáfrica tras ganar tres partidos (aquella vez había 16 equipos participantes y en esta edición son 24), algo que mejorarán en esta ocasión.

Rendirse jamás

En un partido disputadísimo, las Cimarroncitas sacaron a valer la personalidad propia de un equipo comprometido, para llevarse un triunfo emotivo en Santiago de Chile.

Jodie Blows abrió la cuenta para las sudafricanas apenas iniciado el último cuarto, lo que llevó a las dirigidas por Rolando Rivero a salir con todo a buscar el empate y obligar a defenderse a su rival.

Un córner corto, a poco más de dos minutos para el cierre, tuvo una gran definición de Carolina Curcio para el empate 1-1 con que se fue el tiempo reglamentario.

Esto llevó a la definición por shoot-out (penales australianos) donde para Uruguay anotaron Justina Arregui, Sol Myszka y María Rodríguez, junto a una gran actuación de Francisca Guani en el arco, para sellar el 3-1 que le dio el pasaje a la próxima instancia.

Recordemos que las uruguayas habían sido segundas en el grupo venciendo a Corea del Sur por 3-2, empatando 3-3 con Nueva Zelanda y cayendo 3-1 con Estados Unidos.

El plantel celeste está compuesto por: Agustina Guerrero, Agustina Mari, Camila Minatta, Carolina Curcio, Chiara Curcio, Francisca Guani, Guillermina Carassale, Clara Borthagaray, Jacinta Curuchague, Justina Arregui, María Eugenia Rodríguez, María Paula Topolansky, Melina Haidukowski, Silvina Bonaudi, Sofía Trigo, Sol Martínez, Sol Myszka, Valentina Luis.

Ahora hay que esperar por el ganador del cruce India y Gales para saber el próximo rival. En ese choque si las Cimarroncitas ganan cerrarán jugando por el puesto 9º, y en caso de derrota por el 11º.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy