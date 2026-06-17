Mundial: Ghana, con gol en la adición, derrotó 1-0 a Panamá en Toronto por el grupo L

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Panamá y Ghana igualan 0-0 al descanso en Toronto, en un partido donde los centroamericanos comenzaron con mayor protagonismo y control de la pelota. El equipo dirigido por los “canaleros” salió decidido a imponer condiciones y tuvo la primera gran oportunidad a los tres minutos, cuando Cecilio Waterman exigió al arquero Lawrence Ati Zigi con un remate tras un centro de Amir Murillo.

Con el paso de los minutos, Ghana logró acomodarse mejor en el campo y equilibró el desarrollo del encuentro. Las “estrellas negras” cerraron espacios, reforzaron la marca en las bandas y buscaron lastimar con transiciones rápidas, aunque sin generar demasiado peligro. Panamá mantuvo la iniciativa, pero le costó encontrar profundidad ante una defensa bien posicionada.

En el tramo final de la primera parte, el conjunto africano tuvo mayor presencia con la pelota, pero el marcador no se movió. Ghana sufrió algunos problemas defensivos y Panamá aprovechó las pelotas quietas para acercarse, aunque sin precisión en los últimos metros. El empate sin goles dejó un partido abierto de cara al complemento.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy