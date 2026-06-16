Mundial 2026

Mundial: El mensaje de rebeldía y esperanza de los jugadores uruguayos en redes sociales

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Los jugadores de la selección uruguaya utilizaron sus redes sociales para dejar un mensaje de rebeldía, unión y esperanza luego del debut en el Mundial de Estados Unidos Canadá y México, donde igualaron 1-1 ante Arabia Saudita en Miami.

A pesar de no haber conseguido la victoria, varios integrantes del plantel destacaron la reacción del equipo y aseguraron que el camino recién comienza. El objetivo ya está puesto en el próximo desafío ante Cabo Verde el domingo.

Fernando Muslera, uno de los referentes del grupo, expresó su orgullo por volver a disputar una Copa del Mundo y remarcó la actitud mostrada por el equipo. “Primer partido y sensaciones de rebeldía y protagonismo. Ya a pensar en positivo y preparar lo que viene”, escribió el arquero.

El histórico guardameta agregó: “Felicidad enorme de formar parte de esta selección de enormes personas y jugadores”, en un mensaje que reflejó el respaldo al plantel dirigido por Marcelo Bielsa.

Manuel Ugarte también se refirió al estreno celeste y consideró que Uruguay tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos. “Difícil debut, pudimos haberlo ganado, ya pensando en Cabo Verde. Todos juntos, vamos nosotros”, publicó el mediocampista.

Agustín Canobbio, otro de los futbolistas que tuvo participación en el encuentro, apuntó a seguir trabajando y mantener la confianza. “Esto recién empieza. Seguiremos trabajando, unidos y convencidos para llevar a Uruguay donde merece. Vamos con todo”, manifestó.

Nicolás de la Cruz siguió la misma línea y pidió acompañamiento para el equipo. “Esto recién comienza, sigamos juntos uruguayos. Uruguay que no ni no”, escribió.

Por su parte, Juan Manuel Sanabria compartió la emoción de vivir su primera experiencia mundialista y dejó un mensaje breve pero cargado de ilusión: “Impresionante vivir esto”.

El empate dejó a Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde con un punto en el Grupo H, por lo que la segunda fecha será clave para empezar a definir la clasificación.

Difícil debut, pudimos haberlo ganado, ya pensando en Cabo Verde.



Todos juntos, vamos nosotros. @Uruguay pic.twitter.com/ojFY0XaDks — Manuel Ugarte (@manuugarte8) June 16, 2026

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