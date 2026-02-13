Mundial 2030 y TV en juego: Yamandú Orsi recibió a Ignacio Alonso en Torre Ejecutiva

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, mantuvo este miércoles un encuentro con el mandatario Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, con el foco puesto en los preparativos rumbo al Mundial 2030, que tendrá al Estadio Centenario como escenario del partido inaugural.

La instancia, que se desarrolló durante poco más de una hora, formaba parte de la agenda prevista entre ambas partes y se produjo días después del viaje oficial que compartieron a China. Uno de los objetivos de este fue explorar posibles fuentes de financiamiento para encarar la remodelación integral que requiere el Centenario.

El emblemático estadio deberá atravesar transformaciones estructurales de gran porte, tanto en sus instalaciones como en el entorno, para adecuarse a las exigencias internacionales. Si bien la Copa del Mundo se disputará principalmente en Marruecos, España y Portugal, Uruguay tendrá un rol simbólico central al albergar un encuentro de su grupo.

Al retirarse, Alonso evitó profundizar en los detalles, aunque confirmó que se trató de una primera aproximación a los lineamientos de trabajo. El intercambio también contó con la participación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, ya que el escenario deportivo se encuentra en un predio municipal otorgado en concesión a la AUF.

Se TV

En paralelo a la agenda mundialista, avanza otro asunto clave para el fútbol local: la formalización de los contratos por los derechos audiovisuales correspondientes al período 2026-2029. El proceso de firma atraviesa sus últimos días de plazo y la AUF continúa ajustando detalles con las empresas que resultaron adjudicatarias en la licitación.

Entre ellas se encuentra Tenfield, responsable de la producción televisiva de la Liga AUF Uruguaya. Consultado acerca de si el tema televisivo formó parte de la conversación con Orsi, Alonso negó que se hubiera tratado ese punto en la reunión.

En cuanto a la actividad inmediata, confirmó que Tenfield “por ahora” estará a cargo de la producción de la segunda fecha del Torneo Apertura, que comienza este viernes y se extenderá hasta el lunes venidero.

De esta manera, mientras se trazan los primeros pasos para recibir el Mundial 2030, el fútbol uruguayo transita días determinantes tanto en el plano institucional como en el económico, con decisiones que marcarán su rumbo en los próximos años.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy