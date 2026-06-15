Mundial 2026: soporífero primer tiempo, sin un plan B de Uruguay ante una discreta Arabia

Mundial 2026

Por José Luis Calvete

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Desde Miami

Los primeros 22 minutos y 47 segundos del partido entre Uruguay y Arabia Saudita, antes del receso de tres minutos para que los jugadores se hidrataran y los canales cumplieran sus pautas comerciales, transcurrieron sin mayores sobresaltos en el Hard Rock Stadium.

Uruguay adoptó un formato de 4-1-1-4 en posesión en los minutos iniciales, con Manuel Ugarte como el volante más retrasado, Rodrigo Bentancur por delante y los exteriores sumándose a los delanteros; Federico Valverde por la derecha y Maximiliano Araújo por la izquierda. En el retroceso fue un claro 4-4-2.

Un zurdazo de Maximiliano Araújo a los 5’ fue lo único peligroso cerca de los arcos. La Celeste hizo circular la pelota sin velocidad ante un rival que lo perfiló hacia la izquierda desde la primera presión de sus delanteros. Lograron que la salida fuera con Mathías Olivera lanzando a Viña en largo, y que no hubiera circuitos por la derecha con Federico Valverde.

El mediocampista del Real Madrid fue neutralizado en ese arranque por su banda derecha, ya que casi no le llegó el balón y tampoco tuvo espacios. Del otro lado, Viña se mostró impreciso en la salida y a Araújo casi no lo habilitaron para picar en largo y explotar su velocidad.

Bentancur empezó a bajar para desahogar la salida de Ugarte, tapado por los delanteros e incapacitado de recibir el primer pase. Desde ahí el juego empezó a circular hacia las bandas, pero sin la velocidad necesaria para generar un desajuste en la defensa saudí, a la que le alcanzó con bascular correctamente en su 4-4-2 para llevar el trámite de forma tranquila.

Más de lo mismo, pero peor

Recién en la reanudación tras el cooling break hubo peligro real. Bentancur levantó un centro, Araújo ganó de arriba bajando la pelota y Federico Viñas conectó un frentazo que el arquero Mohamed Alowais despejó. Fue la única jugada que hizo bajar el “uuhhhhh” de la hinchada uruguaya en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el partido fue apagando el bullicio inicial.

Arabia, sin complicar con la tenencia, aprovechó su momento en el tramo final y le dio un cachetazo al aletargado equipo de Marcelo Bielsa de pelota quieta. Abdulelah Alamri avisó con un derechazo que despejó Fernando Muslera a los 38’, y tres minutos después concretó al capitalizar un rebote del arquero ante un cabezazo en el que Bentancur perdió su marca.

Nada cambió desde lo táctico en la Celeste antes del descanso. La única llegada fue desde una jugada a balón parado que cabeceó Viña y detuvo el arquero, quien luego se lució ante un pique de Maxi Araújo, en fina posición adelantada. La circulación, la creación de espacios y la sorpresa, brillaron por su ausencia.

El equipo tampoco presionó buscando forzar el error del fondo rival ni robar la pelota. Simplemente se adelantó en bloque obligándolo a salir en largo.

Por José Luis Calvete

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