Mundial 2026: por qué Uruguay quedó primero en su grupo y cuándo vuelve a jugar

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Uruguay empató 1-1 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami en su debut en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá y quedó primero en el grupo H por criterio de desempate.
Si bien España y Cabo Verde también igualaron (0-0) y las cuatro selecciones de la serie tienen un punto, uruguayos y árabes corren con ventaja por haber convertido un gol.
El criterio de desempate que sigue, para determinar qué equipo está primero, es el de tarjetas amarillas. En ese sentido, Uruguay lidera ya que no recibió amonestaciones y Arabia tuvo una.
La Celeste volverá a jugar el próximo domingo frente a Cabo Verde a las 19 horas en el mismo estadio. España y Arabia Saudita jugarán a la 1:00 horas.
La última etapa tendrá a España-Uruguay el viernes 26 a las 21 en el estadio Guadalajara y en simultáneo a Cabo Verde-Arabia Saudita.
CRITERIOS DE DESEMPATE actual en caso de igualdad en puntos entre selecciones
b) Resultado directo entre las selecciones involucradas.
c) Saldo de goles.
d) Goles a favor.
e) Puntuación por conducta (fair-play), según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.
f) Si persiste la igualdad, tomará ventaja la selección mejor ubicada en el último ranking FIFA.
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