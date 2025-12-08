Fútbol Internacional

Mundial 2026: la final vaticinada por Djokovic que recuerda un capítulo de Los Simpson

Novak Djokovic, actualmente de vacaciones tras haber finalizado su temporada tenística, se hizo un tiempo para estar en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula 1 2025, e hizo un llamativo vaticinio de cara al próximo Mundial de fútbol.

Consultado por el influencer jordano Mohamed Adnan sobre quién se coronará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el tenista más laureado de todos los tiempos dio un pronóstico con una final de dos selecciones que nunca definieron un título.

“Voy a ser atrevido: Portugal. Portugal y van a ganarle a México en la final”, comentó Djokovic, cuyo país natal, Serbia, no estará en el Mundial, dado que terminó tercero en el grupo K detrás de Inglarerra y Albania, que jugará la repesca.

La predicción de Djokovic hizo recordar un capítulo de la novena temporada de Los Simpson, en el que se enfrentaron aztecas y lusitanos. “Este partido determinará cual es la nación más grande de la Tierra: México o Portugal”, se anunció.

