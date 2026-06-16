Mundial 2026: la Nueva Zelanda de Tim Payne empató 2-2 con Irán en Los Ángeles

Mundial 2026

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Irán empató este lunes 2-2 ante Nueva Zelanda, que tuvo al popular Tim Payne como titular en el lateral derecho, en un ajustado duelo marcado por el doblete de Elijah Just, con una auténtica demostración de fuerza sobre el césped a pesar de las severas restricciones impuestas por Washington.

El choque se prestó muy parejo en posesión y llegadas, con un arranque fuerte de Irán que Nueva Zelanda frenó. Just adelantó al conjunto oceánico en el minuto 7 tras una asistencia de Chris Wood, marcando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado cuatro goles en su historia en los Mundiales.

Ramin Rezaeian igualó en el 32’ y logró el empate parcial antes del descanso, pero Irán avisaba de su ímpetu ya que le anularon un gol en los últimos compases del primer periodo. Tras el regreso de los vestuarios, se repitió la misma fórmula: Just anotó su doblete en el 55’, pero Mohammad Mohebi volvió a sellar el empate entre ambos en el minuto 64’.

Los All Whites se crecieron tras el primer tanto que le otorgó ventaja ante un rival que insistía con una táctica efectiva. Cada atajada del arquero iraní sumaba gritos de apoyo en medio de una hinchada dividida, entre los que rechazaban la participación de la selección persa en el Mundial y los que fueron a respaldarla pese a todo.

La selección iraní intentó así hacer gala de su fuerza en su debut en el Mundial 2026, respondiendo a las restricciones de Washington, que vetó visados a gran parte del cuerpo técnico y los obligó a concentrarse en Tijuana, México.

El equipo solo cuenta con el permiso de Washington para pernoctar una noche en Estados Unidos previo a sus encuentros, donde también se les habilita un campo de entrenamiento. Inmediatamente después de cada partido, la delegación debe abandonar suelo estadounidense.

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