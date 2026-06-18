Mundial 2026: hoy se abre la segunda fecha con cuatro partidos. ¿Por dónde verlos?

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se abre hoy desde las 13:00 horas cuando se enfrenten República Checa y Sudáfrica a las 13:00 horas en el Mercedes Stadium de Atlanta por el grupo A.

Ambos seleccionados buscan sus primeros puntos, ya que los europeos cayeron 2-1 con Corea del Sur en su debut y los africanos, 2-0 ante México. El partido se podrá ver por DSports y canales de eventos.

A las 16:00 saldrán a escena en el SoFi Stadium de Los Ángeles Suiza y Bosnia y Herzegovina por el grupo B, el cual tiene a todas sus selecciones con un punto. Por DSports y canales de eventos se podrá ver en Uruguay.

Canadá, uno de los anfitriones, y Catar, que en su debut sumó el primer punto de su historia en Mundiales, se verán las caras a las 19:00 en Vancouver por el grupo B. Se podrá ver por DSports y canales de eventos.

Por último, a las 22:00 se enfrentarán México y Corea del Sur por el grupo A en Guadalajara, partido que se podrá ver en nuestro país por DSports, canales de eventos, Canal 5, Antel TV y Disney+.

El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro de este encuentro y estará acompañado en las bandas por los también charrúas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy