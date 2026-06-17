Mundial 2026

Mundial 2026: hoy debutan Portugal y Colombia, y hay dos partidos más. ¿Por dónde verlos?

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La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se cierra hoy con cuatro partidos, entre los que destaca el debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien iniciará su sexta Copa del Mundo.

Los lusos se medirán desde las 14:00 horas en Houston a República Democrática del Congo por el grupo K. El partido se podrá ver en Uruguay por DSports y canales de eventos.

A las 17:00 se abre el grupo L con el partido entre Inglaterra y Croacia en Dallas, el cual podrá verse por DSports, canales de eventos, Canal 5, Antel TV y Disney+.

Los Three Lions tuvieron que hacer un cambio de último momento en su convocatoria, ya que el lateral derecho del Newcastle Tino Livramento sufrió una lesión en el gemelo; su sustituto es Trevoh Chalobah, del Chelsea.

Por la misma zona se enfrentarán Ghana y Panamá a las 20:00 en Toronto, Canadá. El encuentro será transmitido por DSports y canales de eventos.

Luis Mejía, arquero de Nacional, se recuperó de la molestia muscular en un amistoso previo y estará en el banco de suplentes del seleccionado canalero.

Por último, a las 23:00, se dará el debut de Colombia, que enfrentará a Uzbekistán por el grupo K en Ciudad de México.

El partido se podrá ver por DSports, canales de eventos, Canal 5, Antel TV y Disney+.

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