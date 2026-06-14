Mundial 2026: el tremendo banderazo de uruguayos en Miami, comienzo asado y tocando tambor

Mundial 2026

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Los hinchas uruguayos se hicieron sentir el fin de semana previo al debut de la selección ante Arabia Saudita en el Mundial 2026, que será este lunes a las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami por el grupo H.

El primer banderazo organizado por el público charrúa en la ciudad de Miami colmó las expectativas este sábado al mediodía, por la cantidad de concurrencia y las costumbres uruguayas que no faltaron. Además, hasta hubo tiempo para que quienes coleccionan el álbum cambiaran figuritas.

Los fanáticos de Uruguay se hicieron sentir con cánticos y banderas celestes y llevaron sus tradiciones a Estados Unidos, donde se vivió una jornada que estuvo marcada por los tambores y el asado compartido por los hinchas.

Uno de los momentos más destacados del banderazo, organizado por la Peña Miami Mundo Manya, fue protagonizado por los músicos Piero y Horacio, quienes entonaron el himno uruguayo con un acordeón y un violín.

¡ESTADOS UNIDOS BAILA AL RITMO CHARRÚA! ??????



?? Tremendo banderazo con tambores de los hinchas de Uruguay a pocos días del debut frente a Arabia Saudita por el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA | #FIFAWorldCup



??? #DSPORTSnoticias Lite pic.twitter.com/gKnIxkiJsI — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 13, 2026

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