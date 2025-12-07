Mundial 2026: el gobernador de Nuevo León quedó en ridículo tras la fijación del fixture

Fútbol Internacional

Una situación particular se dio entre el viernes y el sábado, después del sorteo de la Copa del Mundo 2026 y antes de que la FIFA anunciara el calendario de partidos. Lo que restaba saberse era los horarios de los encuentros y las sedes, que generaron malestar en algunas ciudades.

El caso más claro es el de Monterrey, que al igual que San Francisco se quedó sin partidos de equipos del bombo 1 en la fase grupos. Albergará tres encuentros de la primera fase, y el cuarto y último será en 16vos de final el 29 de junio, cuando se enfrenten el segundo del grupo C (Brasil, Marruecos, Escocia o Haití) y el primero del grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de la repesca entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania).

Una vez que se supo que Monterrey sería sede de dos partidos del grupo F, su gobernador, Samuel Alejandro García, grabó un video dando la bienvenida a los hinchas de Países Bajos, que suelen ser de los europeos que más acompañan a su selección en las Copas del Mundo. Hasta incentivó a una conocida marca de cerveza a “ponerse las pilas” para recibirlos.

Sin embargo, la FIFA puso los dos partidos de Túnez en Monterrey, y precisamente no el que jugará ante la Naranja Mecánica. Túnez enfrentará a Ucrania, Suecia, Polonia o Albania el domingo 14 de junio y chocará con Japón el sábado 20. Cuatro días después se verán las caras Sudáfrica y Corea del Sur.

La baja expectativa de los partidos que la FIFA le asignó, sumado a un video en el que intentó ser simpático adelantándose a algo que finalmente no ocurrió, le generó críticas, burlas y memes.

Monterrey será la segunda sede que se despedirá más rápido de la Copa del Mundo. La primera será Guadalajara, que albergará su cuarto y último partido el viernes 26 de junio, cuando se enfrenten Uruguay y España.