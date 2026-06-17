Mundial 2026

Mundial 2026: el equipo que prepara Bielsa para la final que tendrá Uruguay con Cabo Verde

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La selección uruguaya ya se prepara para la “final” que tendrá el próximo domingo ante Cabo Verde, partido correspondiente a la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026, que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19:00 horas.

La Celeste igualó 1-1 con Arabia Saudita en su debut el pasado lunes y está obligada a sumar de a tres para llegar clasificada (o prácticamente) a la última jornada, en la que se verá las caras con España.

El plantel entrenó este miércoles por la mañana en el complejo Fairmount Mayakoba de Playa del Carmen y Marcelo Bielsa ya comienza a delinear el once que saldrá a escena el próximo fin de semana.

En la primera parte de la práctica trabajaron los futbolistas que fueron suplentes ante Arabia, salvo al igual que este martes, Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria, quienes ingresaron en el entretiempo.

Esta situación abre la incertidumbre sobre el equipo que colocará el entrenador, ya que los buenos ingresos de estos dos futbolistas hacen que puedan ganarse un lugar en el once inicial por Darwin Núñez y Matías Viña, respectivamente.

Por otra parte, José María Giménez volvió a entrenar con normalidad, mientras que los únicos descartados para el domingo son Giorgian de Arrascaeta, desgarrado, y Ronald Araujo, aún con molestias musculares.

Uruguay entrenará jueves y viernes por la tarde, y el sábado hará un movimiento por la mañana para viajar en la tarde a Miami.

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