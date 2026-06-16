Mundial 2026: debuta Argentina y hay otros tres partidos. ¿A qué hora y por dónde verlos?

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La primera fecha del Mundial 2026 continúa hoy con cuatro partidos, aunque uno de ellos comenzará pasada la medianoche. Todos los encuentros corresponden a los grupos I y J.
A las 16:00 horas jugarán Francia, vigente subcampeón del mundo, y Senegal, selección que en enero pasado se consagró campeona de la Copa Africana de Naciones, pese a que luego la Confederación condecoró a Marruecos “por escritorio”.
Franceses y senegaleses se verán las caras en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el partido se podrá ver en Uruguay por DSports, eventos, Canal 5, Antel TV y Disney+.
Luego, a las 19:00, jugarán por el mismo grupo Irak y Noruega en Boston. El partido lo transmitirá DSports y se podrá ver por los canales de eventos.
La selección nórdica llega con muchas ilusiones, con figuras de talla mundial como Erling Haaland y Martin Ødegaard, mientras que los asiáticos clasificaron por intermedio del repechaje intercontinental.
Más tarde, a las 22:00, debutará en Kansas City el actual campeón del mundo: Argentina. Y lo hará ante Argelia, selección que siempre complica en Copas del Mundo con estrellas como Riyad Mahrez o Ibrahim Maza.
La Albiceleste llega con algunos jugadores tocados, porque más allá de la convocatoria de Marcos Senesi por Leonardo Balerdi, no están al 100% físicamente Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico ni Leandro Paredes.
En Uruguay el partido se podrá ver por DSports, eventos, Canal 5, Antel TV y Disney+.
El grupo J se completará a las 01:00 de la madrugada con el partido entre Austria y la debutante Jordania en San Francisco. Se podrá ver por DSports y canales de eventos.
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