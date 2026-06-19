Mundial 2026: cuatro partidos hoy por la segunda fecha. Horarios y por dónde verlos

Mundial 2026

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Estados Unidos y Australia van por el pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en Seattle por el grupo D desde las 16:00 horas, partido que se podrá ver por DSports (310) y canales de eventos.

Los anfitriones golearon 4-1 a Paraguay en su debut, mientras que los canguros sorprendieron y superaron con autoridad a Turquía por 2-0. Si hay un ganador, esa selección clasificará a la siguiente ronda.

El país que también buscará sella su pasaje a dieciseisavos es Escocia, que ganó en su debut y hoy enfrenta a las 19:00 a Marruecos en Boston por el grupo C. Los africanos tienen un punto y están obligados a ganar.

En Uruguay el partido se podrá ver por DSports (310), canales de eventos, Canal 5 y Antel TV.

A las 21:30 saldrá a escena Brasil, que empató en su estreno y necesita ganarle a Haití, que perdió, para no quedar complicado. Neymar no viajó a Filadelfia porque sigue recuperándose de una lesión muscular.

Este partido, también correspondiente al grupo C, se podrá ver por DSports (310) y canales de eventos.

Y ya entrado el sábado, a las 00:00 horas, jugarán Turquía y Paraguay, ambos obligados a ganar porque cayeron en sus respectivos debuts. El encuentro se podrá ver por DSports (310) y canales de eventos.

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