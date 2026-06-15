Mundial 2026: así se cantó el himno de Uruguay en el debut ante Arabia Saudita en Miami

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Uno de los momentos más emocionantes del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se vivió cuando los jugadores celestes cantaron el himno previo al inicio del partido correspondiente al grupo H.
Los futbolistas titulares se formaron en fila a nivel de cancha en el Hard Rock Stadium, donde el público charrúa presente se hizo sentir al entonar las principales estrofas del canto.
Como suele ocurrir en cada presentación de la selección, varios jugadores acompañaron la música con visible emoción, mientras las cámaras enfocaban a referentes como Federico Valverde, Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur. El momento fue acompañado por miles de hinchas uruguayos que tiñeron de celeste distintos sectores del estadio.
¡SABREMOS CUMPLIR!— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 15, 2026
¡Ufffff! Lo que sonó el Himno Nacional en Miami... ¡Uruguay nomá! #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/spu9aUREBG
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