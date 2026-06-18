Mundial 2026: árbitro debutante que ya supo expulsar a Muslera pitará Uruguay-Cabo Verde

Mundial 2026

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La FIFA confirmó este jueves por la mañana los árbitros que impartirán justicia en los partidos 37, 38, 39 y 40 del Mundial 2026 que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

El juego 39 de la Copa del Mundo es el que protagonizarán Uruguay y Cabo Verde el próximo domingo 21, a las 19:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha del grupo H.

El juez designado es el noruego Espen Eskås, quien hará su debut en un Mundial, aunque ya tuvo experiencia en un Mundial Sub-17 y en el Mundial de Clubes de 2025.

Eskås, de 37 años e internacional desde 2017, dirigió 19 partidos esta temporada entre la liga noruega, copa noruega, Champions League, Europa League, Conference League, Eliminatorias mundialistas y hasta uno de la liga de Emiratos Árabes Unidos.

En los 416 partidos que ha dirigido en su carrera, mostró 23 tarjetas rojas y una de ellas fue a un uruguayo que será titular el domingo: Fernando Muslera. La expulsión fue el 27 de agosto de 2024 en un partido de fase previa de Champions entre Galatasaray y Young Boys, y se dio por una reacción del arquero ante una provocación de un rival.

¡¡YOUNG BOYS LIQUIDA TODO DE CONTRA EN TURQUÍA!! ¡¡Y EXPULSADO MUSLERA!!



?? Mirá la #UCL por #DisneyPlus pic.twitter.com/mNzaqrOeJ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2024

El noruego estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin.

Los estadounidenses Tori Penso y Brooke Mayo serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. FIFA dará a conocer los jueces VAR en las próximas horas.

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