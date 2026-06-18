Mundial 2026

Mundial 2026: Suiza venció 4-1 a Bosnia en Los Ángeles y se acomoda en el grupo B

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Suiza derrotó 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Los Ángeles por el grupo B, un resultado que aseguró en el segundo tiempo y le permitió llegar a cuatro puntos y el liderato de la tabla

Con Granit Xhaka como conductor, los suizos manejaron la posesión, buscaron pases filtrados y encontraron espacios, aunque les faltó profundidad en los últimos metros.

Los Dragones sufrieron en el comienzo y tardaron en entender el partido. Los dirigidos por Sergej Barbarez, al verse inferiores en el manejo de la pelota, ajustaron su estructura defensiva y lograron hacerse más compactos con el correr de los minutos. Kerim Alajbegovic empezó a seguir de cerca a Xhaka para cortar la generación de juego rival y así reducir las llegadas suizas.

El equipo helvético tuvo las mejores oportunidades, con intentos de Dan Ndoye, Remo Freuler y disparos desde media distancia, pero no pudo vencer a Nikola Vasilj. Bosnia terminó mejor parada en defensa, aunque todavía necesita encontrar un plan ofensivo para generar peligro y acompañar el esfuerzo defensivo.

Lo quebró

En el segundo tiempo, Suiza mantuvo el dominio del partido y siguió buscando el gol ante una Bosnia y Herzegovina que intentó resistir con orden defensivo. Dan Ndoye fue una de las principales amenazas de la 'Nati', generando peligro con sus desbordes, mientras que Nikola Vasilj se convirtió en figura con varias intervenciones importantes, incluyendo una gran atajada ante una chilena del atacante suizo.

Bosnia logró mejorar con los cambios de Sergej Barbarez y tuvo algunos minutos de mayor control, aunque siguió sin encontrar demasiadas soluciones en ataque. Suiza continuó insistiendo y encontró la recompensa a los 74 minutos: Johan Manzambi ingresó y abrió el marcador apenas unos minutos después, aprovechando un rebote dentro del área tras un centro de Ruben Vargas.

El tramo final fue todo de Suiza. Ruben Vargas amplió la diferencia y Manzambi completó su doblete, antes de que Bosnia descontara con Ermin Mahmic pese a jugar con diez por la expulsión de Tarik Muharemovic. En el cierre, un penal permitió a Granit Xhaka marcar el 4-1 definitivo, coronando una victoria clara de la selección helvética.

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