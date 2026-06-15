Mundial 2026: Suecia le pasó por arriba a Túnez y lo goleó 5-1 en su debut en Monterrey

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Suecia goleó este domingo, en su debut en el Mundial 2026, por 5-1 a Túnez en Monterrey tras someterlo desde los primeros minutos y el triunfo le permitió saltar al primer lugar del grupo F que también integran Países Bajos y Japón.
Los europeos comenzaron con dominio en la mitad de cancha y en el minuto 7 tomaron ventaja con un remate de pierna derecha de Yasin Ayari, luego de dos rechaces del arquero Moulhib Chamakh, en sendos disparos de Alexander Isak y Viktor Gyokeres.
Túnez reaccionó: en el minuto 13 creó peligro con un remate de Anis Slimane, despejado por el golero Kristoffer Nordfeldt, y pisó el área rival, sobre todo después de la pausa de rehidratación, pero cuando mejor se veía, recibió un segundo golpe.
Gyokeres le sirvió un balón a Isak, quien apareció por la banda izquierda, se sacudió la marca de Montassar Talbi y de derecha puso el 2-0, con complicidad de Chamakh.
Los suecos le bajaron el ritmo al duelo; los tunecinos fueron pacientes y en el 43’ descontaron con un gol de cabeza de Rekik, con asistencia de Hannibal Mejbri.
Un error de Ellyes Skhiri echó a perder un buen momento de las Águilas de Cartago en el partido. En el 60’ perdió un balón, recuperado por Isak, quien se lo puso a su cómplice Gyokeres, anotador del 3-1 con un remate de derecha.
El gol les bajó el ánimo a los tunecinos, que en el 84’ recibieron un cuarto gol. A los pocos segundos de entrar en la cancha, Mattias Svanberg anotó de derecha a pase de Isak. Un disparo de derecha de Ayari desde fuera del área en el 90’+5 confirmó la goleada por 5-1.
Suecia saltó al liderato del grupo F con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2.
En la segunda jornada, el próximo sábado 20 de junio, Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, en el partido 1.000 de los Mundiales, y Suecia enfrentará en Houston a Países Bajos.
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