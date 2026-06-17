Mundial 2026: RD Congo dio la nota y empató 1-1 con Portugal en Houston por el grupo K

Mundial 2026

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República Democrática del Congo dio la nota este miércoles al empatar 1-1 con Portugal en Houston por la primera fecha del grupo K del Mundial 2026.

Los lusos salieron desde el inicio con la clara intención de abrir el marcador de forma tempranera y lo consiguieron, porque a los 6 minutos un centro de Pedro Neto acabó en la cabeza de João Neves, quien saltó solo y colocó la pelota en el palo más alejado del arco defendido por Lionel M’Pasi.

¡EL MÁS CHIQUITO SE HIZO GIGANTE! Joao Neves, que mide 1,74 m, cabeceó a lo Cristiano Ronaldo para el primero de Portugal ante RD Congo.



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Tras el gol, el elenco africano se acomodó en la cancha y pisó dos veces el área portuguesa, ambas con finalizaciones de Yoane Wissa, quien en primera instancia estuvo cerca de empatar el partido con un remate que pasó pegado al palo. A los 17’, el arquero congoleño le tapó un mano a mano a Nuno Mendes, mientras que Bruno Fernandes estuvo cerca en el rebote.

En el cierre de la primera parte, Diogo Costa le atajó un disparo lejano a Edo Kayembe, en otra ocasión de peligro de Los Leopardos. Pero Portugal no sufrió mucho más, ya que se dedicó a tener la posesión de la pelota, pasarla de un lado hacia el otro constantemente, sin mucha verticalidad.

Los dirigidos por Roberto Martínez no lograron estirar la ventaja y eso lo aprovechó el Congo, que a los 45’+5 encontró el empate por intermedio de Wissa, que conectó de cabeza un centro que llegó desde la banda derecha de Arthur Masuaku.

¡¡HISTÓRICO GOL DE RD CONGO!! Yoane Wissa y un enorme cabezazo para el 1-1 contra ¡LA PORTUGAL DE CRISTIANO RONALDO!



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En el inicio del complemento, Francisco Conceição estuvo cerca de poner en ventaja a Portugal con un cabezazo en el segundo palo que no pudo conectar con comodidad, al tiempo que en la jugada siguiente Costa salvó ante un disparo cruzado de Cedric Bakambú, quien a los 56’ estrelló un balón en el parante luego de un gol anulado a Cristiano Ronaldo.

Portugal pisó el área de Congo sin mucha claridad y Bakambú volvió a generar una ocasión manifiesta de gol a los 77’ con un remate tras un contraataque que pasó cerca del palo. En el tiempo de añadido, Bruno Fernandes casi le da el triunfo al conjunto luso con un lejano disparo que pasó pegado al parante.

Ahora Portugal buscará su primer triunfo en la segunda fecha, cuando enfrente a Uzbekistán el próximo martes 23, a las 14:00 horas, en Houston. RD Congo, por su parte, se verán las caras con Colombia el mismo día, a las 23:00, en Guadalajara.

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