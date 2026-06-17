Mundial 2026: Messi igualó a Klose como máximo goleador y batió otro récord histórico

Mundial 2026

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Lionel Messi igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 anotaciones, al convertir un triplete en el debut de Argentina ante Argelia por la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El centrodelantero alemán, retirado desde 2016, tuvo este récord en solitario durante mucho tiempo, pero la actuación del zurdo de Inter Miami contra los argelinos le arrebató esa distinción.

Messi abrió el marcador a los 17’ con un gran remate de media distancia, aumentó la cuenta a los 60’ tras un rebote del arquero y selló el 3-0 a los 75’ con otro muy tiro desde la medialuna.

Además, el futbolista de 38 años (a días de cumplir 39) se transformó en el primer jugador en disputar seis Mundiales.

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