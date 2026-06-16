Mundial 2026: Luis Suárez vio Uruguay-Arabia desde el estadio y sorprendió con su camiseta

Mundial 2026

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El empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami por el Mundial 2026 dejó varias imágenes pintorescas sobre lo que sucedió fuera del terreno de juego. El partido contó con la presencia de varios jugadores históricos de la selección, que se hicieron presentes tanto en el campo de juego como en las tribunas y los palcos.

La cuenta oficial de la selección uruguaya publicó una foto de un saludo que se dio durante el calentamiento entre Manuel Ugarte y Diego Lugano, quien se encuentra trabajando como comentarista para la cadena mexicana Telemundo.

A su vez, la transmisión oficial enfocó en los instantes previos al comienzo del encuentro a Diego Forlán y Diego Godín: ambos estaban apostados en uno de los palcos oficiales para ver el partido juntos.

Por su parte, quien fue captado ingresando al estadio junto a su familia fue Luis Suárez. El delantero del Inter Miami llegó al recinto acompañado de su esposa, Sofía Balbi, y de sus tres hijos —Delfina, Benjamín y Lautaro—, todos con la nueva camiseta de la selección.

Un elemento que llamó la atención de varios usuarios en redes sociales fue que Suárez eligió portar la camiseta 9 que usó durante años pero con el nombre de Darwin Núñez, al momento en que su pareja y su hija eligieron llevar el mismo dorsal con el nombre del máximo goleador de la historia de la selección uruguaya.

Además, los dos hijos varones del goleador optaron por vestir las camisetas de otros jugadores del plantel actual de la selección uruguaya: Benjamín llevó la número 6 de Rodrigo Bentancur y Lautaro la número 7 de Nicolás de la Cruz.

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