Mundial 2026: Livano Comenencia hizo historia al convertir el primer gol de Curazao

Mundial 2026

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Curazo hizo su debut en un Mundial este domingo en la derrota ante Alemania por el torneo de México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del grupo E, que también lo conforman Costa de Marfil y Ecuador.

El partido no comenzó de la mejor manera para los curazoleños, que a los 5 minutos ya perdían 1-0 a raíz de potente zapatazo cruzado y a colocar por parte de Felix Nmecha.

Si bien el encuentro culminó con derrota para la selección debutante, Livano Comenencia hizo historia y anotó el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. El lateral de Zürich se encontró con la pelota al borde del área y sacó un gran zurdazo que se desvió en el camino.

Luego, Nico Schlotterbeck, de cabeza, y Kai Havertz, de penal, adelantaron nuevamente a los alemanes, que al término del primer tiempo ganaban 3-1.

Curazao es un país constituyente del Reino de los Países Bajos y se localiza e localiza dentro del grupo de Islas de Sotavento en las Antillas Menores, en el sur del mar Caribe.

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En su debut en el #MundialEnDSPORTS, Livano Comenencia igualó el marcador ante Alemania a los 21 minutos de partido.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKVj6SUoU — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

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