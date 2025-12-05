Mundial 2026: DT de Arabia Saudita elogió al “superentrenador” Bielsa y a Uruguay

Fútbol Internacional

El francés Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita, se refirió al sorteo del Mundial 2026 que se llevó a cabo este viernes y marcó que sus dirigidos enfrentarán a Uruguay, España y Cabo Verde por el grupo H.

El director técnico dijo que “Uruguay es un equipo difícil que juega bien bajo las órdenes de Marcelo Bielsa”, a quien consideró un “superentrenador” y “muy riguroso”.

“Tenemos que permanecer humildes y prepararnos bien para este Mundial”, expresó Renard en la zona mixta tras la ceremonia en Washington.

El francés afirmó que el objetivo de sus seleccionados será clasificar a los dieciseisavos de final. “No lo pudimos lograr en 2022 pese a nuestro muy buen arranque contra Argentina”, recordó, aunque, cuando le consultaron sobre la chance de cruzarse con la Albiceleste y volverle a ganar, dijo que “la historia no se repite siempre de la misma manera”.

El entrenador destacó a la selección española como “la mejor del mundo”. “Es muy difícil jugarle ya que su juego colectivo es impresionante, pero al mismo tiempo es el Mundial. Siempre te va a pasar esto”, expresó en la zona mixta tras la ceremonia en Washington.

“En 2018 ya era un gran equipo. Hoy dan la impresión de ser mejores que antes. Va a ser un partido atractivo, pero muy difícil de jugar”, dijo, y reconoció a Lamine Yamal como un “talento excepcional” que está “entre los tres mejores del mundo”. “Junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, constituyen la nueva generación que sustituirá a la generación de [Lionel] Messi y Cristiano [Ronaldo]”, agregó.

Por último, habló sobre el restante país que conforma el grupo H: “Cabo Verde va a querer mostrar sus grandes capacidades en su primera participación en un Mundial”.

