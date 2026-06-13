Mundial 2026

Mundial 2026: Catar le empató agónicamente a Suiza y logró el primer punto de su historia

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Catar comenzó con buen pie en el Mundial 2026 al empatarle de forma agónica a Suiza (1-1) en el Levi’s Stadium de San Francisco, partido correspondiente al grupo B.

El partido comenzó con un susto para los helvéticos ya que un mal pase en la salida de Akanji terminó en una pelo que recupero Emilson Junior, se escapó y definió pero Kobel apagó las alarmas.

De allí en adelante fue todo de los europeo que por la banda derechas tuvieron dos clarísimas. La primera fue tras un pase filtrado que Aebischer puso para Ndoye que remató y tapó Abunada.

Más tarde fue el mismo Ndoye que apareció solo por el medio para aprovechar un centro rastero y meter un zapatazo que se fue alto.

El gol de la apertura no demoraba en venir y se concretó a los 16’. Una clarísima falta de Abunada sobre Freuler en el área terminó en un penal que Embolo remató y concretó para el 1-0.

Un golpe claro al duelo que hizo que los asiáticos se pusieran más nerviosos, algo que no podía hacer pesar en el resultado su rival que tuvo chances claras en Vargas, Xhaka y Zakaria.

Otro par de atajadas de Abunada para sostener el resultado y el primer tiempo que se fue con los suizos en ventaja por mínima diferencia.

En el inicio del segundo tiempo, Ruben Vargas envió un centro lateral que fue conectado de cabeza por Nico Elvedi, pero la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

A los 48’, un disparo lejano de Granit Xhaka pasó cerca del horizontal. Más tarde, a los 67’, volvió a probar suerte desde afuera del área y el balón se fue abriendo de a poco, rozando el vertical.

Vargas estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 75’ con un tiro al segundo palo que le atajó de muy buena manera Mahmoud Abunada, al tiempo que segundo después Embolo definió entre los caños del arquero y la pelota pasó pegada al palo.

Con el transcurso de los minutos, Catar se fue animando y consiguió su premio a los 90’+4 al encontrar el empate con un cabezazo de Boualem Khoukhi tras un centro de Homam Ahmed. Es su primer punto en mundiales en su historia.

¡UN GOL PARA LOS LIBROS! Boualem Khoukhi conectó muy bien el centro, anotó el 1-1 agónico para Qatar ante Suiza y, así, le dio a su seleccionado su PRIMER PUNTO EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES.



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En la segunda fecha, los asiáticos enfrentarán a Canadá el jueves 18, a las 19:00 horas, en Vancouver, mientras que los europeos se verán las caras con Bosnia el mismo día, pero a las 16:00, en Los Ángeles.

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